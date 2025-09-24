Venderán Dualsense de 25 aniversario de God of War para PS5

Sony ha presentado un DualSense edición limitada de God of War para conmemorar el 25.º aniversario de la saga. Este control inalámbrico destaca por su diseño inspirado en Kratos, con el icónico gris ceniza y el tatuaje carmesí brillante, ofreciendo una estética única que celebra la legendaria franquicia.

El DualSense edición especial permite a los jugadores experimentar toda la sensación inmersiva de la consola PS5, combinando la ergonomía y las funciones avanzadas del control con un estilo que refleja la ira espartana de Kratos, ideal para los fans que buscan un homenaje tangible al universo de God of War.

Aún no tiene fecha de salida.

Vía: State of Play



