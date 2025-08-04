    Filtran la filmación de la película de Spider-Man: Brand New Day

    Después de meses de espera, las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day ya están en marcha. Si bien ya tuvimos un par de vistazos oficiales relacionados con el traje que portará Tom Holland en esta ocasión, múltiples filtraciones nos han dado un mejor vistazo a este proceso, y es que ya hay un sin fin de imágenes y videos en redes sociales.

    Si bien se espera que parte de la filmación se lleve a cabo en algún estudio, en estos momentos ya se están grabando un par de escenas de exterior en Glasgow, Escocia, por lo que los habitantes de la ciudad han tenido la oportunidad de ver a Tom Holland y su equipo en acción durante los últimos días, lo cual ha resultado en múltiples videos e imágenes filtradas.

    Por si fuera poco, Tom Holland, quien le da vida a Peter Parker y Spider-Man, también compartió un vistazo más a su personaje en medio de las grabaciones, algo que compartió por medio de sus redes sociales, y deja en claro que, detrás de la máscara, el actor está a cargo de muchas de sus escenas de acción.

    ¿De qué tratará Spider-Man: Brand New Day?

    Por el momento, sabemos que Spider-Man: Brand New Day nos mostrará una aventura alejada del caos multiversal del MCU. Junto a esto, se ha confirmado que Hulk y The Punisher formarán parte de esta entrega, por lo que probablemente veremos a Mark Ruffalo y a Jon Bernthal en futuras grabaciones. Más allá de esto, aún hay mucho que se desconoce sobre la historia de esta entrega.

    Considerando que las filmaciones van comenzando, es muy probable que en los próximos días tengamos más detalles sobre esta entrega, puesto que todos los habitantes de Glasgow están emocionados por ver a Spider-Man en sus calles. Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, te decimos si Miles Morales aparecerá en el MCU o no.

    Vía: IGN 

