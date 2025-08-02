    ¿Miles Morales se unirá al MCU?

    El futuro de Spider-Man en el MCU es todo un misterio. Si bien sabemos que una cuarta película protagonizada por Tom Holland está en camino, está claro que el actor eventualmente dejará este papel, y si bien muchos esperan que Miles Morales lo sustituya en este universo, parece que este no será el caso, ya que Sony no se lo ha permitido a Marvel Studios.

    Como parte de una reciente entrevista, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, fue cuestionado sobre sus planes para introducir a Miles Morales en el MCU. En lugar de evadir la respuesta, reveló que por el momento no hay algo claro, y es que Sony, quien tiene los derechos de Spider-Man y sus personajes, no quiere que alguien más utilice a Miles. Esto fue lo que comentó:

    “Nos han dicho que nos mantengamos alejados”.

    Aunque Feige no compartió más detalles al respecto, se especula que una vez que la trilogía de Spider-Verse, Marvel Studios y Sony podrían llegar a un acuerdo sobre el uso de Miles Morales en el MCU, similar a lo que sucedió con Spider-Man. Sin embargo, por el momento no hay más información al respecto. Esto significa que tendremos que esperar hasta el 2027 para tener más información.

    Te recordamos que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará hasta el 25 de junio del 2027. De esta forma, es muy probable que Miles Morales no forme parte de Spider-Man: Brand New Day. En temas relacionados, la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man regresa a los cines. De igual forma, esta es la nueva información sobre Spider-Man: Brand New Day.

    Imagen

    Vía: Variety

