¿Superman: Man of Tomorrow repetirá el error de Batman v Superman?

Con más de $600 millones de dólares recaudados, Superman se posiciona como uno de los mayores éxitos del año. De esta forma, James Gunn ya trabaja en una secuela, la cual estará disponible hasta el 2027. Para evitar cualquier problema, el director ya ha señalado que no planea repetir los errores que se cometieron en el DCEU.

Superman: Man of Tomorrow, será una secuela directa de Superman, la cual se va a desarrollar después de los eventos de Supergirl, la segunda temporada de Peacemaker y Clayface. Sin embargo, la nueva cinta no perderá lo que hizo especial al largometraje de este verano, y es que aún se enfocará en Superman, algo que Zack Snyder no logró en su momento.

DCU vs. DCEU

Como recordarán, Batman v Superman fue creada, no solo como una secuela de Man of Steel, sino que también se enfocó en expandir sustancialmente el DCEU. Sin embargo, balancear estos dos aspectos no fue posible, por lo que el Hombre de Acero fue relegado a un personaje secundario en su propia cinta.

De esta forma, Superman: Man of Tomorrow no planea repetir este error, y en su lugar se enfocará en expandir al personaje de Superman, y mostrarnos nuevas facetas de su relación con otros personajes. Recuerda, la película llegará hasta el julio del 2027. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, estos son los nuevos detalles de la película de Supergirl.

Vía: Vandal