    ¿Superman: Man of Tomorrow repetirá el error de Batman v Superman?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS08/09/2025 3:36 p. m.

    Con más de $600 millones de dólares recaudados, Superman se posiciona como uno de los mayores éxitos del año. De esta forma, James Gunn ya trabaja en una secuela, la cual estará disponible hasta el 2027. Para evitar cualquier problema, el director ya ha señalado que no planea repetir los errores que se cometieron en el DCEU.

    Superman: Man of Tomorrow, será una secuela directa de Superman, la cual se va a desarrollar después de los eventos de Supergirl, la segunda temporada de Peacemaker y Clayface. Sin embargo, la nueva cinta no perderá lo que hizo especial al largometraje de este verano, y es que aún se enfocará en Superman, algo que Zack Snyder no logró en su momento.

    DCU vs. DCEU

    Como recordarán, Batman v Superman fue creada, no solo como una secuela de Man of Steel, sino que también se enfocó en expandir sustancialmente el DCEU. Sin embargo, balancear estos dos aspectos no fue posible, por lo que el Hombre de Acero fue relegado a un personaje secundario en su propia cinta. 

    De esta forma, Superman: Man of Tomorrow no planea repetir este error, y en su lugar se enfocará en expandir al personaje de Superman, y mostrarnos nuevas facetas de su relación con otros personajes. Recuerda, la película llegará hasta el julio del 2027. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, estos son los nuevos detalles de la película de Supergirl.

    Imagen

    Vía: Vandal 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Movie Review – Wonder Woman
    Movie Review – Wonder Woman
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Videoreseña – It (Eso)
    Videoreseña – It (Eso)
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix