James Gunn confirma la película de Superman 2: Man of Tomorrow

Con más de $600 millones de dólares recaudados en taquilla, Superman es uno de los mayores éxitos del año. Ahora, James Gunn ha confirmado algo que muchos fans de este personaje habían estado esperando escuchar, y es que una secuela ya está en desarrollo, y por fin sabemos el día exacto en el que llegará a la gran pantalla.

Por medio de sus redes sociales, James Gunn ha confirmado que Superman: Man of Tomorrow estará disponible el 9 de julio de 2027. Junto a esto, el director compartió una imagen de los cómics en donde podemos ver a Superman y a Lex Luthor en su traje de batalla, dejando en claro que la rivalidad de estos dos personajes seguirá siendo parte importante de la historia.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

¿Qué es Superman: Man of Tomorrow?

Aunque por el momento no hay muchos detalles al respecto, la imagen que compartió James Gunn deja en claro que Lex Luthor volverá a ser el villano principal, algo que podría ser decepcionante para todos aquellos que esperaban ver a Brainiac, Zodd u otro villano clásico, aunque esto sigue siendo una posibilidad.

Junto a esto, Superman: Man of Tomorrow llegará después de Supergirl, Clayface, y otros proyectos del DCU, por lo que el universo que veremos en la cinta de 2027 será más complejo en comparación con lo que sucedió en el verano de este año.

Por el momento aún hay muchas dudas sobre los personajes nuevos, actores que regresarán, y muchos más, pero toda esta información será revelada conforme pase el tiempo. Te recordamos que Superman: Man of Tomorrow llegará a los cines el 9 de julio de 2027. En temas relacionados, la versión digital de Superman incluye nuevo contenido. De igual forma, puedes conocer más sobre Supergirl aquí.

Vía: James Gunn