    Surgen nuevos detalles de la película de Supergirl

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS31/08/2025 11:00 a. m.

    Identidad separada a la del hombre de acero

    El Universo DC continúa expandiéndose en el cine y la próxima en tomar el protagonismo será Supergirl, cinta que funcionará como continuación directa de la breve aparición de la misma en Superman. En esta ocasión, la heroína será interpretada por Milly Alcock, y aunque los detalles de la trama siguen siendo escasos, ya se anticipa que el proyecto tendrá un enfoque muy distinto al de su primo kryptoniano.

    El responsable detrás de esta visión es Craig Gillespie, cineasta conocido por películas como Yo, Tonya y Cruella, donde exploró personajes femeninos complejos y con una marcada personalidad. El director adelantó que James Gunn le otorgó total libertad creativa para trabajar la historia, lo que le permitirá distanciar a Supergirl del tono serio y tradicional de la saga de su pariente.

    La expectativa de los seguidores crece precisamente porque la breve escena poscréditos ya mostró a una Kara Zor-El más irreverente, menos rígida y con un carácter rebelde que contrasta con el temple de Clark Kent. Gillespie señaló que quiere reforzar esa diferencia, apostando por una protagonista que no necesariamente encaje en el molde clásico de “superheroína perfecta”.

    El DCU podría ser el camino a seguir

    En entrevistas, el realizador explicó que su inspiración proviene de la variedad de tonos que históricamente ha tenido DC Comics, citando obras como Watchmen, The Dark Knight Returns y All-Star Superman. Bajo esa línea, su objetivo es darle a heroína una identidad única que logre conectar con la audiencia y, al mismo tiempo, confirmar que cada entrega dentro del nuevo universo cinematográfico puede brillar con un estilo propio.

    Recuerda que Supergirl estrena el 26 de junio de 2026.

    Vía: FF

    Imagen

    Nota del autor: Entusiasma el saber cómo van a continuar con la saga. James Gunn ya puso el cimiento, pero los nuevos tlentos deben mostrar de lo que son capaces.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix