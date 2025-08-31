Surgen nuevos detalles de la película de Supergirl

Identidad separada a la del hombre de acero

El Universo DC continúa expandiéndose en el cine y la próxima en tomar el protagonismo será Supergirl, cinta que funcionará como continuación directa de la breve aparición de la misma en Superman. En esta ocasión, la heroína será interpretada por Milly Alcock, y aunque los detalles de la trama siguen siendo escasos, ya se anticipa que el proyecto tendrá un enfoque muy distinto al de su primo kryptoniano.

El responsable detrás de esta visión es Craig Gillespie, cineasta conocido por películas como Yo, Tonya y Cruella, donde exploró personajes femeninos complejos y con una marcada personalidad. El director adelantó que James Gunn le otorgó total libertad creativa para trabajar la historia, lo que le permitirá distanciar a Supergirl del tono serio y tradicional de la saga de su pariente.

La expectativa de los seguidores crece precisamente porque la breve escena poscréditos ya mostró a una Kara Zor-El más irreverente, menos rígida y con un carácter rebelde que contrasta con el temple de Clark Kent. Gillespie señaló que quiere reforzar esa diferencia, apostando por una protagonista que no necesariamente encaje en el molde clásico de “superheroína perfecta”.

El DCU podría ser el camino a seguir

En entrevistas, el realizador explicó que su inspiración proviene de la variedad de tonos que históricamente ha tenido DC Comics, citando obras como Watchmen, The Dark Knight Returns y All-Star Superman. Bajo esa línea, su objetivo es darle a heroína una identidad única que logre conectar con la audiencia y, al mismo tiempo, confirmar que cada entrega dentro del nuevo universo cinematográfico puede brillar con un estilo propio.

Recuerda que Supergirl estrena el 26 de junio de 2026.

Vía: FF

Nota del autor: Entusiasma el saber cómo van a continuar con la saga. James Gunn ya puso el cimiento, pero los nuevos tlentos deben mostrar de lo que son capaces.



