James Gunn revela la Saga de Superman para el cine

    Superman fue un éxito. La primera película del DCU demostró que este universo tiene un gran potencial para crecer de diferentes formas. Para todos aquellos que esperan una secuela, están de suerte, puesto que parece que James Gunn ya está trabajando en el siguiente capítulo en lo que llama la Saga de Superman.

    En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter por el próximo estreno de la segunda temporada de Peacemaker, Gunn confirmó que ya está trabajando en una nueva entrega en lo que denomina como la Saga de Superman. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, estas son las declaraciones del director:

    “El tratamiento está hecho, lo que significa que es un tratamiento muy, muy elaborado. Estoy trabajando en eso y espero comenzar la producción no muy lejos de hoy.

    ¿Es una secuela directa de Superman? No diría necesariamente”.

    ¿Qué es la Saga de Superman?

    Sabemos que la siguiente película del DCU es Supergirl, la cual bien podría formar parte de la Saga de Superman, aunque James Gunn podría no considerar esta cinta como parte de esta historia que protagoniza David Corenswet. Si bien está claro que veremos más del último hijo de Krypton en este universo en un futuro, por el momento Warner Bros. no ha confirmado Superman 2

    Considerando el éxito de Superman, es muy probable que ya haya planes para una secuela, pero aún queda esperar a que los contratos y otros proyectos estén listos. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el siguiente proyecto de James Gunn aquí. De igual forma, ¿Robin aparecerá en The Batman II?

    Imagen

    Vía: The Hollywood Reporter

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
