James Gunn está escribiendo un guión sobre Superman pero no de su secuela

Hace algunas semanas se estrenó la nueva película de Superman, la cual ha sido bien aceptado por el público conocedor del cómic así como la prensa, por lo que ya se está pidiendo una secuela en la que veamos a esta interpretación del personaje desarrollarse más. Y parece que ese asunto comienza a tomar forma, pero quizá no de la forma que algunos quisieran, a pesar de que el hombre de acero está involucrado.

James Gunn ya trabaja en una nueva película del universo de DC Studios, pero ha dejado claro que no se trata exactamente de la secuela. Tras el exitoso estreno, que ha recaudado más de $300 millones de dólares en taquilla nacional, el cineasta reveló en redes sociales que está escribiendo una nueva historia en la que el Kal-el tendrá un papel importante, aunque no se le considera una secuela directa.

La revelación surgió durante un intercambio con fans en la plataforma Threads, donde Gunn comentó que estaba trabajando en la prensa de la segunda temporada de Peacemaker y, al mismo tiempo, escribiendo la “secuela”. Ante la confusión generada por sus palabras, aclaró que el nuevo proyecto incluye a Superman, pero no se trata de la secuela como tal. “Es la misma película. Superman tiene un papel importante. No es Superman 2”, puntualizó.

La ambigüedad ha generado debate entre los seguidores, especialmente después de que Gunn, en una entrevista, evitara confirmar si el nuevo guion era una continuación directa de su reciente cinta del superhéroe. En sus propias palabras: “¿Pero es una secuela de Superman? No lo diría necesariamente”.

Mientras tanto, Supermancontinúa su buen paso en cines, convirtiéndose en la primera cinta del universo DC en superar los $300 millones de dólares desde The Batman de 2022. Con estos resultados, y con Gunn ya involucrado en los siguientes pasos del universo cinematográfico, parece claro que la nueva etapa de DC aún tiene mucho por revelar.

Vía: Deadline

Nota del autor: La verdad fue una película muy buena, por lo que ya necesito la secuela. Seguro lo que está escribiendo es parte de Supergirl.