James Gunn revela qué sucedió con Henry Cavill tras dejar de ser Superman

Superman es un éxito en taquilla. Con más de medio millón de dólares recaudados, muchos están contentos con el trabajo de James Gunn. Sin embargo, aún existen aquellos que deseaban ver a Henry Cavill en este puesto. Para la sorpresa de muchos, Gunn decidió hablar sobre este tema, y reveló qué sucedió con el anterior actor del Hombre de Acero al darse a conocer la nueva dirección del DCU.

Recientemente, James Gunn participó en el podcast de Happy Sad Confused, en donde, entre otros temas, habló sobre lo que sucedió con Henry Cavill tras la reestructuración de DC Studios, la cual dejó de lado mucho de lo que Zack Snyder había creado. Esto significó dejar ir a Cavill después de retomar el papel de Superman en la escena postcréditos de Black Adam. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Fue algo terrible. Lo creas o no, el día en que estábamos a punto de firmar el contrato con DC Studios, justo se anunció el regreso de Henry.



Yo pensaba: ‘¿Qué está pasando?’. Nosotros sabíamos cuál era el plan: venir y hacer nuestra película de Superman.



Fue muy injusto para él. Una total decepción. Había un vacío de poder. Mucha gente dentro del estudio tenía su propia visión de DC y trataba de imponerla como fuera. Fue una pena. Pensé: ‘Pobre hombre’. [Henry Cavill] fue un caballero. Me dijo: ‘Lo único que pido es poder contarlo yo antes de que lo anuncien ustedes’. Y pensé: ‘Qué clase tiene’. Hablamos sobre ello. Me encantaría meter a Henry en otro papel”.

La historia, como ya lo saben, termina en la salida de Henry Cavill del papel de Superman, rol que interpretó en Man of Steel, Batman v Superman y Justice League. Si bien James Gunn no descarta la posibilidad de darle a este actor un papel en el nuevo DC, no será como el último hijo de Krypton, sino que tendrá un papel diferente.

Por el momento, sabemos que películas de Batman y Wonder Woman ya están en desarrollo para el nuevo DC, así como un par de series más. De esta forma, hay mucho espacio para que Cavill tome un papel en el universo que James Gunn y compañía están creando. Solo es cuestión de esperar. En temas relacionados, gracias a Superman suben las adopciones de perros. De igual forma, James Gunn comparte nuevos detalles sobre la película de Supergirl.

Vía: Happy Sad Confused