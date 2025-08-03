    Encuentran el mejor easter egg de Donkey Kong Bananza

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/08/2025 9:00 a. m.
    Deka

    Ya casi van dos semanas del lanzamiento más reciente de Switch 2, Donkey Kong Bananza, videojuego que está rompiendo esquemas debido a su pulida jugabilidad que en muchos casos está causando adicción para obtener todos los coleccionables en cuestión. Además, de tener algunas referencias que gustan a los fanáticos del personaje, ya sea mediante objetos o algunos conocidos que regresan a la aventura.

    Los jugadores han descubierto un Easter Egg que se ha ganado el título de “mejor homenaje nostálgico” del juego. Se trata del regreso de la icónica casa de DK, que los fans más veteranos recordarán de Country para Super Nintendo. Este guiño aparece en el nivel Nostalgia Country, dentro de la zona Hilltop Layer SL 200, y es visible al escalar la pared junto a la puerta de entrada.

    La casa mantiene la estructura de madera original y el clásico cartel de DK, pero presenta algunas diferencias: por primera vez tiene una puerta funcional, aunque faltan detalles como la barandilla del porche o la ventana lateral. Al entrar, los jugadores pueden explorar el interior, donde hay referencias como la cama, la mesa, un neumático gigante y un globo rojo de vida colgando del techo.

    Comparado con juegos anteriores, este diseño remite más a la versión de Donkey Kong 64, ya que en entregas como Returns, Tropical Freeze o incluso Mario Kart, la cabaña adoptó un estilo de paja. Sin embargo, esta nueva iteración suma elementos modernos como una televisión antigua, similar a la del tráiler de Smash Bros. con King K. Rool, figuras decorativas y una nueva imagen familiar de Donkey, Diddy, Dixie y Cranky.

    Como detalle curioso, toda la casa puede destruirse, incluido el cartel de DK. Además, el acceso al nivel está ubicado exactamente donde solía estar la Banana Horde original, y se entra con la misma animación que en Donkey Kong Country. Sin duda, un guiño perfectamente diseñado para emocionar a los jugadores de toda la vida.

    Recuerda que el juego solo está disponible en Switch 2.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Sin duda es el juego del año en cuanto a gameplay, referencias y gráficos. Aunque, habrá que ver si otro producto lo supera en los próximos meses.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media