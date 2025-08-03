Encuentran el mejor easter egg de Donkey Kong Bananza

Ya casi van dos semanas del lanzamiento más reciente de Switch 2, Donkey Kong Bananza, videojuego que está rompiendo esquemas debido a su pulida jugabilidad que en muchos casos está causando adicción para obtener todos los coleccionables en cuestión. Además, de tener algunas referencias que gustan a los fanáticos del personaje, ya sea mediante objetos o algunos conocidos que regresan a la aventura.

Los jugadores han descubierto un Easter Egg que se ha ganado el título de “mejor homenaje nostálgico” del juego. Se trata del regreso de la icónica casa de DK, que los fans más veteranos recordarán de Country para Super Nintendo. Este guiño aparece en el nivel Nostalgia Country, dentro de la zona Hilltop Layer SL 200 , y es visible al escalar la pared junto a la puerta de entrada.

La casa mantiene la estructura de madera original y el clásico cartel de DK, pero presenta algunas diferencias: por primera vez tiene una puerta funcional, aunque faltan detalles como la barandilla del porche o la ventana lateral. Al entrar, los jugadores pueden explorar el interior, donde hay referencias como la cama, la mesa, un neumático gigante y un globo rojo de vida colgando del techo.

Comparado con juegos anteriores, este diseño remite más a la versión de Donkey Kong 64, ya que en entregas como Returns, Tropical Freeze o incluso Mario Kart, la cabaña adoptó un estilo de paja. Sin embargo, esta nueva iteración suma elementos modernos como una televisión antigua, similar a la del tráiler de Smash Bros. con King K. Rool, figuras decorativas y una nueva imagen familiar de Donkey, Diddy, Dixie y Cranky.

Como detalle curioso, toda la casa puede destruirse, incluido el cartel de DK. Además, el acceso al nivel está ubicado exactamente donde solía estar la Banana Horde original, y se entra con la misma animación que en Donkey Kong Country. Sin duda, un guiño perfectamente diseñado para emocionar a los jugadores de toda la vida.

Recuerda que el juego solo está disponible en Switch 2.

Vía: NT

Nota del autor: Sin duda es el juego del año en cuanto a gameplay, referencias y gráficos. Aunque, habrá que ver si otro producto lo supera en los próximos meses.