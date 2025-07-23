    Reafirman cuál sería la fecha del próximo Nintendo Direct

    A pesar de que Nintendo ya tiene gran parte del año cubierto con lanzamientos mensuales de sus first party, todavía quedan algunas dudas en el aire con ciertos títulos, especialmente si hablamos de Metroid Prime 4 Beyond, del cual no sabemos su fecha de salida. Con esto en mente, se ha venido rumoreando que hay un nuevo directo en camino, esto para dar los últimos días del calendario y conocer cuánto debe ahorrar el usuario en los próximos días.

    Las especulaciones en torno a una nueva presentación han vuelto a tomar fuerza. Luego de un mes de junio sin un video, salvo un evento dedicado a Donkey Kong, varias fuentes insisten en que julio será el mes en que la compañía japonesa revele sus próximos lanzamientos. Uno de los filtradores más reconocidos, NateTheHate, ha reiterado su confianza en que un evento está en camino para este mismo mes.

    Según el leaker, la presentación sigue en los planes de la compañía "hasta donde él sabe", lo que ha reavivado las expectativas de los fans tras semanas de especulaciones. Incluso un aparente descuido en los canales oficiales de Nintendo desató teorías sobre un inminente anuncio, lo que coincide con los reportes que apuntan a una fecha cercana para la realización del evento.

    Entre los posibles títulos que podrían aparecer se encuentran algunos de los juegos más esperados por los fanáticos de Switch 2, como Metroid Prime 4, Kirby Air Riders y la nueva entrega de Hyrule Warriors. Además, ha comenzado a circular el posible anuncio de una versión actualizada de Red Dead Redemption 2 para hardware de la empresa, algo que marcaría un hito.

    Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la gran N, la insistencia de fuentes confiables y el historial de presentaciones en verano mantienen las expectativas en lo alto. Un Direct este mes podría aclarar el panorama de lanzamientos para el resto de 2025. Ya que este momento solo conocemos cuándo saldrá Drag X Drive.

    Vía: MNN

    Nota del autor: Me gustaría que al menos vayan soltando las fechas pendientes por Twitter si es que no quieren hacer el directo.

