El Burro sí tendrá su propia película spin-off de Shrek

En estos momentos, Dreamworks está trabajando en Shrek 5. Sin embargo, esta no será la única cinta de este universo que veremos en un futuro. Después de múltiples rumores y filtraciones, Eddie Murphy, el legendario comediante y la voz de Burro en inglés, ha confirmado que su personaje tendrá su propio spin-off, algo que ha emocionado a más de un fan.

Por medio de una entrevista con ScreenRant, Murphy confirmó que en septiembre de este año comenzará a grabar sus líneas de diálogo para la película de Burro. Si bien no ofreció muchos detalles, sí comentó que esta cinta estaría disponible en tres años, es decir, hasta el 2028. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Empezamos con Burro en septiembre. Estamos haciendo una [película] de Burro, y será dentro de tres años, pero llevamos unos dos años con Shrek 5. Todavía estamos en producción y a punto de empezar con Burro en septiembre.

Burro será como El Gato con Botas, que tuvo su propia película. Burro tendrá su propia película, su propia pequeña historia con su esposa dragón y sus hijos, mitad dragón y mitad burro. Han escrito una historia divertida. La estamos haciendo, y empezaremos en septiembre”

Aunque por el momento no hay muchos detalles, parece que la película de Burro le dará un gran peso a su extraña familia. Más allá de esto, no hay más información sobre este proyecto, y se desconoce qué estilo de animación utilizará Dreamworks para este proyecto. Recordemos que uno de los apartados más amados de Puss in Boots: The Last Wish fue la forma en la que se usó el estilo 3D, por lo que podríamos ver algo similar con esta nueva cinta.

Si bien en inglés sabemos que Eddie Murphy será la voz de este personaje, por el momento se desconoce si Eugenio Derbez tomará las riendas en español. Recordemos que desde hace tiempo se ha rumoreado que el actor mexicano no regresará a darle voz al Burro en Shrek 5, y si esto no sucede en la nueva cinta, es muy probable que veamos a otra persona para el spin-off.

Solo nos queda esperar para ver qué sucede con la película de Burro, la cual está a un par de años de distancia. En temas relacionados, esta es la condición de Eugenio Derbez para salir en Shrek 5. De igual forma, este es el significado de la palabra Shrek.

Vía: ScreenRant