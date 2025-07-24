    Utilizan los bongos para jugar a Donkey Kong Bananza

    En estos momentos Switch 2 está en boca de todos debido al lanzamiento de su juego más reciente, Donkey Kong Bananza, plataformero que le da una nueva jugabilidad a la franquicia, pero que a la vez recuerda momentos emotivos de su paso por la compañía Rare. Y ahora que la nostalgia se apoderó de muchos, los fans quieren volver a la era de GameCube, a la forma en que se jugaba Jungle Beat para ser más exactos.

    El nuevo videojuego marca el regreso en 3D del popular simio de Nintendo tras décadas sin una entrega completa en tres dimensiones. Sin embargo, más allá de los millones que disfrutan del título en consolas actuales, un fan ha llamado la atención por usar un accesorio muy poco convencional: los bongos de Donkey Konga.

    Este periférico fue lanzado para juegos musicales y posteriormente utilizado en el ya mencionado Jungle Beat. Aunque cayó en desuso con el paso del tiempo, un jugador logró conectarlo a Switch 2 mediante al adaptador de controles de la consola cúbica, dándole una nueva vida en el contexto de la última aventura de DK.

    Por supuesto, los bongos no están diseñados para cubrir todos los controles necesarios del nuevo título, por lo que el jugador complementa la experiencia con un control adicional. Aun así, para las acciones de golpear y aplastar, dos de las más representativas del personaje, los tambores resultan útiles y añaden un toque nostálgico.

    El caso ha generado simpatía en redes sociales y entre la comunidad de fans, que celebra la creatividad detrás de este tipo de experimentos. Con ello, los bongos de Donkey Konga demuestran que, aunque olvidados por muchos, todavía pueden tener un lugar en la nueva era de esta franquicia.

    Vía: GN

    Nota del autor: Estaría cool hacer la prueba, pero creo que también se deben hacer ajustes adicionales a solo conectar los bongos.

