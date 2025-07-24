Filtradores dicen que Metroid Prime 4 tiene problemas de desarrollo

En estos momentos Switch 2 es todo un suceso, ya que nos ha soltado dos joyas del mundo gaming, y todavía hay un recorrido que vale la pena mencionar, ya que nos queda la mitad del año con un first party saliendo cada mes, aunque algo que aún no se entiende, es el no contar con la fecha de Metroid Prime 4: Beyond. Eso mismo empieza a preocupar a los fans, quienes ya se están preguntado si no habrá un retraso inesperado.

A pesar del reciente avance en su promoción, el juego aún no estaría completamente terminado. Así lo asegura el creador de contenido KiwiTalkz, conocido por sus entrevistas a exdesarrolladores de Retro Studios, quien ha revelado nueva información sobre el estado interno. Aunque no hay confirmación oficial, sus declaraciones apuntan a que el desarrollo aún enfrenta etapas clave por completar. Según el leaker, el juego todavía necesita superar hitos importantes para considerarse listo. Aunque Nintendo presentó un nuevo tráiler y detalles en la edición más reciente del Direct, esto no reflejaría el estado real de producción. KiwiTalkz también mencionó que, si la compañía no comunica una fecha concreta próximamente, él compartirá más datos sobre la información recibida. Esto ha generado especulación entre los seguidores de la saga, quienes llevan esperando la nueva entrega desde que fue anunciada por primera vez en 2017. La falta de una fecha de lanzamiento definitiva mantiene la incertidumbre, y si la información del leaker resulta ser cierta, Metroid Prime 4: Beyond podría no llegar hasta 2026, lo que implicaría un nuevo retraso en su ya prolongado ciclo de desarrollo. Mientras tanto, el título sigue siendo uno de los más esperados del catálogo de Nintendo. Los primeros avances, incluidas capturas de pantalla y análisis técnicos, han elevado las expectativas. Sin embargo, los posibles problemas internos podrían extender la espera por el regreso de Samus Aran en su aventura más ambiciosa hasta la fecha. No está de más decir, que aún sigue en desarrollo tanto para Switch 2 como la antecesora. Vía: NT Nota del autor: Me da miedo lo que digan estos sujetos, pues tal vez se retrase otra vez, no sería la primera vez con Nintendo.