La adopción de perros aumenta gracias a Superman

Oficialmente el fin de semana pasado se estrenó en los cines Superman de James Gunn, cinta que busca dar reinicio al universo de DC y tratar de competir directamente con Marvel, más ahora que esta última se encuentra en un punto en el que ninguna película le funciona. Y con esta primera entrega moderadamente exitosa, se ha tenido un efecto colateral que beneficia a un sector alejado al cine, el cual va directamente de la mano con los seres vivos menos afortunados.

El personaje de Krypto, el superperro, se ha convertido en un inesperado héroe fuera de la pantalla. La película ha generado un notable aumento en las búsquedas relacionadas con la adopción de perros, impulsando un movimiento que busca brindar hogar a más mascotas.

De forma reciente, las búsquedas en Google de frases como “adoptar un perro cerca de mí” crecieron un 513 %, mientras que “adoptar un perro de rescate cerca de mí” aumentó un 163 %, según datos compartidos por la app de entrenamiento canino Woofz. Incluso la raza de Krypto, una mezcla de schnauzer y terrier basada en Ozu, el perro de rescate del propio Gunn, recibió atención especial, con un incremento del 299 % en las búsquedas de “adoptar un schnauzer”.

En la historia, Superman presenta a Krypto como una “situación de cuidado temporal”, un concepto que toma sentido al final de la película, cuando ambos se salvan mutuamente. El vínculo entre el héroe y la mascota ha resonado con el público, reforzando el mensaje central del film: el amor por todos los seres vivos y la importancia de la adopción responsable.

La directora ejecutiva de Woofz, Natalia Shahmetova, recalcó que adoptar una mascota es un compromiso serio: “La popularidad se desvanecerá, pero tu perro se quedará. Asegúrate de estar listo para darle el tiempo, cuidado y entrenamiento que necesita”. Por su parte, James Gunn celebró el impacto de la película en redes sociales, asegurando que, aunque su perro Ozu no entienda lo que está ocurriendo, estaría orgulloso si lo supiera.

Recuerda que Superman ya está disponible en los cines.

Vía: Gizmodo

Nota del autor: La verdad se le da mucho foco a este personaje y a mucho nos gustó eso. Aunque es raro ver que casi todas las tomas son en CGI.