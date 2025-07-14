    James Gunn da nuevos detalles de la película de Supergirl

    El fin se semana pasado finalmente se estrenó una de las películas más esperadas de los últimos tiempos, Supergirl, cinta de la cual ya se había hablado desde tiempo atrás, confirmándose como la segunda en llegar para el nuevo DCU, el cual buscará luchar frente a frente con el MCU. Y ahora que queda un año justamente para que se lance en cines, nueva información va saliendo por parte de los productores de la empresa en cuestión.

    Mediante una entrevista, James Gunn aclaró cómo se diferencia la heroína de su primo Kal-El en el renovado universo. Tras el regreso del Hombre de Acero a la pantalla grande en 2025, los fans reciben otra sorpresa: la introducción oficial de Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, quien aparece como parte del elenco como cameo.

    La aparición de Supergirl, aunque breve, marca un momento clave. Kara es mostrada en la Fortaleza de la Soledad, descansando junto a su perro Krypto. Esta escena simboliza la primera vez que ambos primos kryptonianos coinciden de forma significativa en el cine. Gunn señala que esta referencia sienta las bases para el futuro del personaje.

    Gunn explica que Kara y Kal-El parten de contextos muy distintos. Mientras Superman llega a la Tierra desde bebé y crece en un ambiente estable, la chica sobrevive años en el espacio antes de aterrizar, lo que le da una visión más dura y compleja del mundo. Esto, afirma el director, define profundamente su carácter inicial y la distancia emocional con su primo.

    La película Supergirl basada en  el cómic Woman of Tomorrow, pretende explorar esa crudeza y evolución personal. Gunn asegura que esta introducción funciona como un punto de partida narrativo que permitirá ver a Kara desarrollar su identidad, no solo en su filme individual, sino también en futuros proyectos dentro del nuevo DCU.

    Llegará el 26 de junio de 2026.

    Nota del autor: El nuevo paso de este universo luce interesante, por lo que hay que darle la oportunidad, al menos en los tráilers y luego vemos si en la sala.

