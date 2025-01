En julio de este año por fin estará disponible la nueva película de Superman para el DCU de James Gunn. Sin embargo, Warner Bros. ya está pensando a futuro, puesto que la próxima cinta de este universo cinematográfico, Supergirl: Woman of Tomorrow, ya está en producción, y la cabecilla del estudio nos ha dado el primer vistazo a este proyecto.

Por medio de su cuenta de Bluesky, James Gunn compartió una imagen que nos da un mejor vistazo a Milly Alcock como Supergirl en Supergirl: Woman of Tomorrow, cinta que llegará a los cines hasta el próximo año. Esto fue lo que comentó el productor al respecto:

Thrilled to see cameras roll at Warner Bros. Studios Leavesden on Supergirl, with Craig Gillespie at the helm and the phenomenal Milly Alcock as our Kara Zor-El.

