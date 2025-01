Stranger Things es una de las series más amadas de los últimos años. Las primeras cuatro temporadas han sido catalogadas como lo mejor en Netflix en estos momentos, por lo que tiene sentido que todos estén esperando con ansias el estreno de los últimos capítulos. Aunque la plataforma de streaming aún no ha confirmado cuándo es que la quinta temporada estará disponible, los fans han encontrado esta información.

Por medio de su cuenta de Twitter, Stranger Things News compartió información bastante interesante. Al ingresar al código fuente de Netflix, la cuenta ha encontrado que la fecha interna de la compañía para el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things es el 27 de noviembre de 2025. Recordemos que las grabaciones de estos capítulos llegaron a su fin en diciembre del año pasado, por lo que esta fecha puede ser real.

— Stranger Things News (@UpsideDownScoop) January 22, 2025