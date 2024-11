Stranger Things es una de las producciones más importantes de Netflix. Sin embargo, todo tiene que llegar a su fin, y en el 2025 las aventuras de Eleven y compañía terminarán. De esta forma, el gigante del streaming ha compartido un nuevo avance que revela el nombre de los capítulos para la última temporada de Stranger Things.

Por medio de sus redes sociales, Netflix compartió un nuevo avance para la quinta y última temporada de Stranger Things. Aquí se revelaron los nombres de los ocho episodios que veremos en algún punto del 2025. Estos son los títulos:

The Crawl

The Vanishing of [censurado]

The Turnbow Trap

Sorcerer

Shock Jock

Escape From Camazotz

The Bridge

The Rightside Up

Aunque los detalles aún son un secreto, estos nombres nos dan una idea de lo que nos espera. Notablemente, The Vanishing of [censurado] es una referencia al primer capítulo de la serie, The Vanishing of Will Byers, mientras que The Rightside Up es un juego de palabras opuesto al Upside Down, lo cual pinta un final positivo para todos los personajes que amamos.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para la quinta temporada de Stranger Things, más allá de un vago 2025. En temas relacionados, Netflix habla sobre el futuro de Stranger Things. De igual forma, esto fue lo que comentaron los creadores de la serie sobre su final.

Nota del Autor:

Aunque el viaje no fue perfecto, no se puede negar el impacto que tuvo Stranger Things para Netflix. Después de los éxitos iniciales de House of Cards y Orange is the New Black, Stranger Things rápidamente se convirtió en una de las principales para tener Netflix, y es muy probable que muchos aun así lo vean.

Vía: Stranger Things