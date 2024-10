Para muchos, el final de una serie determina el valor de cierta producción. A lo largo de los años hemos visto conclusiones que no han sido del agrado de los fans por múltiples razones. Ya sea por lo confuso que los últimos momentos pueden ser, como en Lost, o lo horrible que es la historia, como en Game of Thrones. De esta forma, los creadores de Stranger Things quieren evitar esto.

Aunque por el momento se desconoce cuándo es que la quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix, los creadores de este show han dejado en claro que tienen pensado entregarle a los fans un final memorable que le rinda honor a todo el trabajo que han hecho a lo largo de los años. Esto fue lo que comentó Dean Zimmerman, editor de la serie, en una entrevista con ScreenRant:

“Los creadores no quieren conformarse con nada menos que la perfección. Siempre me sorprende lo increíblemente brillantes que son los hermanos Duffer al inventar formas nuevas y más locas de contar esta historia. Su principal objetivo es asegurar que la temporada final sea un éxito, evitando los errores que, de manera controvertida, muchos consideran que Juego de tronos cometió. No quieren conformarse con nada menos que la perfección”.

Recordemos que el final de Game of Thrones manchó por completo la reputación de la producción de HBO, y no fue sino hasta House of the Dragon que el mundo recuperó la fe en las adaptaciones de George R.R. Martin. De esta forma, se espera que Stranger Things aprenda de los errores de sus contemporáneos, y Netflix nos entregue un final memorable. En temas relacionados, aquí puedes checar más sobre el final de la serie. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre el final de la serie. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo vistazo a la quinta temporada.

Nota del Autor:

Los finales no siempre arruinan una serie. El final de Lost no arruina la serie, pero no se puede decir lo mismo de Game of Thrones. Todo depende de la intención de los creadores y la forma en la que todo se construye. Al final del día, todos desean ser Breaking Bad o The Soprano, no pueden serlo.

Vía: ScreenRant