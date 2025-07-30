    Película de Superman censura escena de Krypto

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/07/2025 1:42 p. m.
    Krypto

    Hace ya algunos semanas tuvimos el estreno de la nueva película de Superman, la cual ha sido bien calificada por parte del público, quienes mencionan no habíamos tenido algo así de bueno si hablamos de la trayectoria del personaje a lo largo de su historia. De hecho, un elemento con el que la gente empatizó fue la aparición de Krypto, canino que habría sido polémico de no ser por una decisión que muchos considerarán como la más sabia.

    El filme llegó a los cines con una importante modificación respecto a su versión original: la eliminación de una escena que mostraba una violenta agresión contra el perro superpoderoso que acompaña al icónico héroe. La secuencia fue retirada luego de una proyección de prueba en la que los espectadores reaccionaron con incomodidad ante el nivel de violencia representado.

    Según reveló la actriz Sara Sampaio en una entrevista reciente, el momento mostraba al villano Ultraman golpeando con brutalidad a Krypto, en lo que muchos calificaron como una escena excesivamente gráfica e innecesaria. A pesar de que los avances ya anticipaban que el personaje tendría participación activa en las escenas de acción, el tono de esa secuencia resultó demasiado perturbador para gran parte de los asistentes.

    James Gunn, conocido por su habilidad para equilibrar emoción y humor en películas como Guardianes de la Galaxia, decidió eliminar la escena del corte final. La decisión respondió no solo a la sensibilidad general frente al maltrato animal, aunque sea generado por computadora, sino también al vínculo personal que el director tiene con el personaje. Krypto está inspirado en su propio perro, Ozu, adoptado de un refugio y pieza clave en su vida personal.

    Además, la perra que sirvió como modelo físico para Krypto se llama Jolene y cuenta con experiencia como doble de acción en otras producciones. Con su presencia, Gunn buscó aportar realismo y una conexión emocional más profunda al personaje canino, reforzando su lugar especial dentro del universo que ahora lidera en DC Studios. Recuerda que Superman sigue en cartelera.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Hubiera sido demasiado traumático ver todo eso. Es bueno saber que lo quitaron.




    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media