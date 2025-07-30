Película de Superman censura escena de Krypto

Hace ya algunos semanas tuvimos el estreno de la nueva película de Superman, la cual ha sido bien calificada por parte del público, quienes mencionan no habíamos tenido algo así de bueno si hablamos de la trayectoria del personaje a lo largo de su historia. De hecho, un elemento con el que la gente empatizó fue la aparición de Krypto, canino que habría sido polémico de no ser por una decisión que muchos considerarán como la más sabia.

El filme llegó a los cines con una importante modificación respecto a su versión original: la eliminación de una escena que mostraba una violenta agresión contra el perro superpoderoso que acompaña al icónico héroe. La secuencia fue retirada luego de una proyección de prueba en la que los espectadores reaccionaron con incomodidad ante el nivel de violencia representado.

Según reveló la actriz Sara Sampaio en una entrevista reciente, el momento mostraba al villano Ultraman golpeando con brutalidad a Krypto, en lo que muchos calificaron como una escena excesivamente gráfica e innecesaria. A pesar de que los avances ya anticipaban que el personaje tendría participación activa en las escenas de acción, el tono de esa secuencia resultó demasiado perturbador para gran parte de los asistentes.

James Gunn, conocido por su habilidad para equilibrar emoción y humor en películas como Guardianes de la Galaxia, decidió eliminar la escena del corte final. La decisión respondió no solo a la sensibilidad general frente al maltrato animal, aunque sea generado por computadora, sino también al vínculo personal que el director tiene con el personaje. Krypto está inspirado en su propio perro, Ozu, adoptado de un refugio y pieza clave en su vida personal.

Además, la perra que sirvió como modelo físico para Krypto se llama Jolene y cuenta con experiencia como doble de acción en otras producciones. Con su presencia, Gunn buscó aportar realismo y una conexión emocional más profunda al personaje canino, reforzando su lugar especial dentro del universo que ahora lidera en DC Studios. Recuerda que Superman sigue en cartelera.

Vía: VD

Nota del autor: Hubiera sido demasiado traumático ver todo eso. Es bueno saber que lo quitaron.











