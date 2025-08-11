    ¿Robin aparecerá en The Batman 2?

    11/08/2025 3:12 p. m.
    Bato

    Después de mucha espera, finalmente se confirmó que The Batman 2 al fin empezará sus filmaciones, y con eso en mente los fans ya se están preguntado las posibilidades en cuanto a la historia, sobre todo en los personajes que harán su debut dentro de este universo alterno del murciélago. Por supuesto, muchos están exigiendo que se agregue por fin a Robin, el protegido de Bruce Wayne, pero al parecer hay malas noticias con este tema.

    El codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn, desmintió de forma tajante los rumores sobre la aparición de este ayudante en la película. La especulación había surgido tras un informe del periodista Jeff Sneider, quien afirmó que al menos una versión estaría presente en la historia escrita por Matt Reeves y Mattson Tomlin. Sin embargo, Gunn aseguró que dicha información es “absurda” y que muy pocas personas han tenido acceso al guion final.

    En una publicación en Threads, el cineasta explicó que “seis personas” han leído el libreto y que nadie fuera de ese reducido grupo conoce los detalles de la trama. El guion fue entregado por Reeves el 27 de junio de 2025, casi tres años después del estreno de la primera entrega, lo que explica la estricta confidencialidad con la que se maneja el proyecto. Reeves repetirá como director, mientras que Tomlin vuelve como coguionista.

    La producción de The Batman 2 está programada para comenzar en la primavera de 2026, y tanto Warner Bros. como DC Studios mantienen la historia bajo completo hermetismo. El objetivo es preservar el enfoque oscuro y realista que caracterizó a la primera película, por lo que la inclusión de Robin parecía poco probable desde un inicio para muchos seguidores.

    James Gunn ha desmentido en el pasado diversos rumores relacionados con el universo cinematográfico de DC, incluso cuando algunos terminaron siendo parcialmente ciertos. En 2024, negó que su película de Superman incluyera un clon del héroe, confirmando en su momento que el antagonista sería Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult

    The Batman 2 estrena el 1 de octubre de 2027.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Es un poco desalentador que no haya oportunidad de ver a Robin en la película. Ni hablar, al menos Joker se hará presente.

