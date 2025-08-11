    Margot Robbie dejará su papel de Harley Quinn

    11/08/2025 12:35 p. m.
    El mundo del espectáculo ha tenido sus altas y bajas, en el caso del personaje de Harley Quinn de DC cómics ha sido combinación de ambas, ya que de las tres películas donde ha estado presente la novia de Joker con un papel importante solo en una logró lucirse, en Suicide Squad de James Gunn para ser específicos. Con esto en mente es posible que la actriz encargada de interpretarla quisiera salir en más trabajos donde suba su fama, pero al parecer es todo lo contrario.

    Margot Robbie confirmó que no volverá a dicho papel en el cine, poniendo fin a una etapa que la convirtió en uno de los rostros más reconocidos del antiguo DCEU. La actriz, quien había sido considerada para integrarse al renovado universo cinematográfico de DC liderado por Gunn, reiteró que siempre quiso que el personaje pasara por distintas intérpretes, reduciendo así las posibilidades de su regreso.

    La declaración coincide con la revelación de Zach Cregger, director de Barbarian y Weapons, quien aseguró tener un guion titulado provisionalmente Henchmen. La historia se centraría en un criminal anónimo de Gotham que logra poner en jaque a Batman, con la participación de personajes como Joker y Harley. DC Studios no ha confirmado todavía quiénes darán vida a estos icónicos roles en el nuevo DCU.

    Gunn y Peter Safran manejan con cautela cualquier desarrollo relacionado con el murciélago, con la intención de respetar el trabajo de Matt Reeves, actualmente enfocado en The Batman II y una posible tercera entrega. Pese a ello, el Joker, interpretado por Barry Keoghan en The Batman, tendría un rol relevante en los planes futuros, aunque la presencia de Harley dependerá de un nuevo casting.

    Mientras tanto, Robbie continúa enfocada en otros proyectos cinematográficos. Aunque el spin-off de Piratas del Caribe en el que estaba involucrada podría no concretarse, la actriz mantiene una agenda activa y una alta demanda en Hollywood. Su abandono de Harley Quinn deja un hueco importante en el universo DC, que deberá ser cubierto por alguien de alto perfil.

    Vía: VD

    Nota del autor: La verdad hacía un papel muy genial como Harley, pero siempre es bueno apuntar hacia más horizontes en lo profesional.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
