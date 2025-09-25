Doug Bowser dejará de ser el CEO de Nintendo of America

Termina su etapa en la empresa

Es bien conocido que durante los primeros años de Switch, el en ese entonces presidente de Nintendo of America, Reggie Fils Aime, dejó su puesto para llegar a un retiro en el que habla de cómo fue trabajar para la empresa japonesa, y sobre todo hablar del trato que tuvo con Satoru Iwata. Esto dejó el espacio para que Doug Bowser asumiera el puesto, siendo un ejecutivo al cual la gente ya estaba tomándole cariño, pero parece que esto cambiará dentro de pocos meses.

La gran N que Bowser se retirará como presidente y director de operaciones el 31 de diciembre de 2025, tras más de una década liderando diversos proyectos de la empresa. Durante su mandato, supervisó el éxito de Switch y el lanzamiento de Switch 2 en América, consolidando a la consola como la más vendida de todos los tiempos en su fase inicial de ventas.

Su sucesor será Devon Pritchard, veterana con 19 años de experiencia en la industria y actual Vicepresidenta Ejecutiva de Ingresos, Marketing y Experiencia del Consumidor de NOA. Pritchard también se incorporará a la junta directiva y asumirá como directora ejecutiva de Nintendo Co., Ltd., continuando la misión de la compañía de brindar experiencias únicas a los jugadores.

Esto dijo en sus redes:

Today, I announced my plan to retire from Nintendo, effective December 31, 2025. Nintendo has been an integral part of my life for 44 years, starting with Donkey Kong Arcade as a kid in college. It has been an honor to contribute to this incredible company and bring our beloved… pic.twitter.com/nIzCnHjQ9E — Doug Bowser (@thetruebowser) September 25, 2025

"Hoy anuncié mi plan de retirarme de Nintendo, a partir del 31 de diciembre de 2025. Nintendo ha sido parte integral de mi vida durante 44 años, desde que comencé con Donkey Kong Arcade cuando era un niño en la universidad. Ha sido un honor contribuir a esta increíble compañía y acercar nuestros queridos personajes y mundos a los fans a través de nuestros videojuegos, parques temáticos y experiencias cinematográficas. Le deseo lo mejor a Devon Pritchard mientras lidera Nintendo of America, y les agradezco a todos su pasión y apoyo a Nintendo. ¡Pueden contar conmigo para seguir siendo un fan de Nintendo!"

Durante su trayectoria, Bowser no solo impulsó el éxito de las consolas, sino también contribuyó a la expansión de proyectos de entretenimiento, como parques temáticos y películas, ampliando la presencia de la compañía más allá de los videojuegos. En sus palabras, liderar Nintendo of America ha sido un “honor inolvidable” y agradeció al equipo por los logros alcanzados tanto en resultados comerciales como en experiencias para los consumidores.

Por su parte, Pritchard afirmó sentirse “honrada y emocionada” por asumir el nuevo cargo y prometió continuar construyendo sobre la base que dejó Bowser. Su enfoque se centrará en consolidar el legado de Nintendo, ofreciendo diversión a los fans de siempre y atrayendo a nuevos jugadores a la familia, mientras el presidente general, Shuntaro Furukawa, destacó la confianza en que mantendrá la misión de la empresa de crear experiencias que alegren a los jugadores.

Vía: GN

Nota del autor: Siempre vamos a recordar ese primer avance en el que lo vemos interactuando con el Bowser de Mario. Es una nueva etapa para Nintendo y quizá sea lo mejor.