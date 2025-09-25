Ghost of Yotei ya tiene calificación en Metacritic

Arriba con buenos comentarios

El día de hoy el mundo del gaming está recibiendo nuevas críticas por parte de la prensa de videojuegos, en esta ocasión el título es ni más ni menos que Ghost of Yotei, videojuego de Sucker Punch que está agitando a los usuarios, ya que si bien es continuista, arregla los errores de la primera entrega y entrega una experiencia satisfactoria. Con todo esto sobre la mesa, ya se tiene la calificación del mismo en el sitio siempre consultado por millones de jugadores.

Como mencionamos las críticas ya están disponibles tras el levantamiento del embargo, y las impresiones iniciales son bastante positivas. El nuevo título se perfila como uno de los lanzamientos destacados de un año que ha sido especialmente destacado para la industria de los videojuegos, con múltiples estrenos de gran peso.

De acuerdo con Metacritic, Ghost of Yotei cuenta actualmente con una puntuación de 87, lo que lo coloca por encima del original, Ghost of Tsushima, que debutó con 83 en 2020. Aunque la entrega previa alcanzó una valoración sobresaliente de los jugadores, con 9.2/10, la crítica especializada fue más reservada. En 2021, la versión Director’s Cut llegó a PS5 con un puntaje de 87, equiparable al que ahora obtiene esta nueva producción.

Aun con su buen desempeño, se encuentra detrás de varios de los títulos mejor valorados de este año. Juegos como Hades II (94), Clair Obscur: Expedition 33 (93), Blue Prince (92) y Hollow Knight: Silksong (92) superan su calificación. Incluso propuestas como Split Fiction y Donkey Kong Bananza, ambos con 91, también logran posicionarse por encima en la lista de favoritos.

Con todo, un puntaje de 87 refleja que Ghost of Yotei se mantiene como un lanzamiento sólido y competitivo en un año donde la vara está más alta que nunca. Pese a estar ligeramente rezagado en el ranking general, la recepción crítica indica que Sucker Punch vuelve a entregar una experiencia notable que seguramente generará conversación entre jugadores y especialistas en los próximos meses.

Recuerda que el juego se lanza el 2 de octubre para PS5.

Vía: Forbes

Nota del autor: Será interesante verlo competir con los demás contendientes a mejor del año.



