    Ghost of Yotei ya tiene calificación en Metacritic

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/09/2025 2:02 p. m.

    Arriba con buenos comentarios

    El día de hoy el mundo del gaming está recibiendo nuevas críticas por parte de la prensa de videojuegos, en esta ocasión el título es ni más ni menos que Ghost of Yotei, videojuego de Sucker Punch que está agitando a los usuarios, ya que si bien es continuista, arregla los errores de la primera entrega y entrega una experiencia satisfactoria. Con todo esto sobre la mesa, ya se tiene la calificación del mismo en el sitio siempre consultado por millones de jugadores.

    Como mencionamos las críticas ya están disponibles tras el levantamiento del embargo, y las impresiones iniciales son bastante positivas. El nuevo título se perfila como uno de los lanzamientos destacados de un año que ha sido especialmente destacado para la industria de los videojuegos, con múltiples estrenos de gran peso.

    De acuerdo con Metacritic, Ghost of Yotei cuenta actualmente con una puntuación de 87, lo que lo coloca por encima del original, Ghost of Tsushima, que debutó con 83 en 2020. Aunque la entrega previa alcanzó una valoración sobresaliente de los jugadores, con 9.2/10, la crítica especializada fue más reservada. En 2021, la versión Director’s Cut llegó a PS5 con un puntaje de 87, equiparable al que ahora obtiene esta nueva producción.

    Aun con su buen desempeño, se encuentra detrás de varios de los títulos mejor valorados de este año. Juegos como Hades II (94), Clair Obscur: Expedition 33 (93), Blue Prince (92) y Hollow Knight: Silksong (92) superan su calificación. Incluso propuestas como Split Fiction y Donkey Kong Bananza, ambos con 91, también logran posicionarse por encima en la lista de favoritos.

    Con todo, un puntaje de 87 refleja que Ghost of Yotei se mantiene como un lanzamiento sólido y competitivo en un año donde la vara está más alta que nunca. Pese a estar ligeramente rezagado en el ranking general, la recepción crítica indica que Sucker Punch vuelve a entregar una experiencia notable que seguramente generará conversación entre jugadores y especialistas en los próximos meses.

    Recuerda que el juego se lanza el 2 de octubre para PS5.

    Vía: Forbes

    Imagen

    Nota del autor: Será interesante verlo competir con los demás contendientes a mejor del año.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo