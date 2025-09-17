Las ventas de juegos físicos en PlayStation van a la baja

Aunque muchos aún compramos discos y cartuchos de videojuegos, la realidad es que el mercado cada vez está más inclinado en las ventas digitales. Esto lo ha demostrado Sony, quienes han revelado que de sus ingresos anuales, solo el 3% corresponden a los juegos físicos.

Recientemente, Sony compartió su informe financiero correspondiente a su último año fiscal, el cual se llevó a cabo entre abril de 2024 y marzo del 2025. Aquí, la compañía mencionó que generó aproximadamente $31.5 mil millones de dólares en este periodo. Esto representó un aumento de casi el 10% con respecto al año anterior. Dentro de su división de juegos y servicios, solo el 3% de esos ingresos provino de juegos físicos. Esto corresponde a $945 millones de dólares, lo cual no es necesariamente malo, pero sí es una disminución importante.

Juegos físicos a la baja

Si bien esto ha tomado por sorpresa a más de un fan, la realidad es que esto ha sido una tendencia en los últimos. En comparación, durante el lanzamiento del PS5 en 2020, Sony reportó que el 6% de sus ingresos se dieron gracias a los juegos físicos. Un año después, esta cifra disminuyó al 5%. Esta disminución es gradual, y parece que no hay mucho que se pueda hacer para detener su avance.

Parte de esta disminución en la compra de juegos físicos se debe a que PlayStation no ha lanzado algún título importante en mucho tiempo. Durante el 2024 vimos el lanzamiento de juegos como Astro Bot, pero no hubo algo de gran nivel que atrajera la atención del público. Junto a esto, en los primeros tres meses del 2025 no hubo algún lanzamiento de los PlayStation Studios.

¿Y los juegos?

Sin embargo, existe la posibilidad de que las ventas físicas aumenten este año fiscal. En el verano llegó Death Stranding 2: On the Beach y a principios de octubre estará disponible Ghost of Yōtei. Sin embargo, después de estos lanzamientos se desconoce si veremos algo de gran nivel antes del 31 de marzo del 2026.

Aunque el 3% puede sonar como un porcentaje bajo, ha sido más que suficiente para convencer a Sony de que deben seguir apoyando este formato. Rumores han señalado que el PlayStation 6 ya no tendrá un lector de discos integrado y, similar a algunos modelos del PS5, este será un aditamento adicional.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con los juegos físicos de PlayStation en un futuro, pero todo indica a que veremos menos y menos ventas en este apartado. En temas relacionados, llega nueva actualización al PS5. De igual forma, revelan cuándo estaría disponible Marvel’s Wolverine.

Nota del Autor:

Es una lástima que los juegos físicos vayan a la baja. Esto es una tendencia en general. Xbox ya no lanza discos, y las Game Key Card de Nintendo son una forma para que estudios third party también abandonen este formato en el Switch 2. Es probable que en dos o tres generaciones, un disco o cartucho sea algo exclusivo de una edición de colección, en lugar de la norma.

Vía: Kotaku