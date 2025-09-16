    Llega nueva actualización al PS5 y DualSense

    16/09/2025 11:32 a. m.

    El DualSense es un gran control, y una de las razones por las cuales los juegos de PlayStation 5 son tan inmersivos. Ahora, se ha confirmado que la siguiente actualización de la consola de Sony estará enfocada en este dispositivo. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de estas novedades, ya que la actualización llegará en solo unas horas.

    Justo como ya se había adelantado el pasado mes de julio, el día de mañana, 17 de septiembre, estará disponible una nueva actualización para el PlayStation 5, en donde la estrella es el DualSense. Con esto, podrás emparejar un control entre varios dispositivos.

    Esto significa que, si usas tu DualSense en más de una consola, o para jugar en PC o móvil, ya no tendrás que emparejarlo cada vez que te conectas a una de estas plataformas. Esto puede ser innecesario para más de una persona, pero para aquellos que utilizan el control más allá del PS5, esta función les ahorrará tiempo y hará su vida un poco más fácil.

    Más mejoras para el PS5

    Más allá del enfoque en el DualSense, la actualización también añadirá el modo de ahorro de energía, que reducirá el rendimiento para reducir el consumo de energía. Juegos como Death Stranding 2: On the Beach, Demon's Souls y Ghost of Yōtei recibirán una actualización con esta opción ya incluida.

    Recuerda, la siguiente actualización para PlayStation 5 y el DualSense llegará el 17 de septiembre, es decir, el día de mañana. En temas relacionados, estos son los nuevos detalles sobre Marvel’s Venom. De igual forma, esta sería la fecha de lanzamiento de Marvel’s Wolverine.

    Imagen

    Nota del Autor:

    El DualSense es un gran control, probablemente el mejor de la generación. El único detalle que he encontrado, es que unos botones ya no funcionan tan bien, pero parece que este es un caso aislado, no algo que sucede en todos los mandos disponibles actualmente.

    Vía: PlayStation Blog 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
