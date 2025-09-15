    Reporte revela detalles sobre Marvel’s Venom de Insomniac Games

    Por 0 COMENTARIOS15/09/2025 1:48 p. m.

    En el 2023, Marvel’s Spider-Man 2 llegó al mercado, y logró conquistar a todos los usuarios del PlayStation 5. Ese mismo año, Insomniac Games sufrió de una masiva filtración, en donde se reveló que un spin-off de Venom estaba en desarrollo. Desde entonces, no habíamos escuchado más información sobre este proyecto, por lo que muchos llegaron a creer que este título había sido cancelado. Sin embargo, un nuevo reporte no solo ha revelado que este no es el caso, sino que ha compartido más detalles sobre Marvel’s Venom.

    De acuerdo con MP1st, Insomniac Games sigue trabajando en Marvel’s Venom, o Marvel Spider-Man: Venom, el cual tendría una escala similar a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Este título podría estar disponible en PlayStation 5 después del lanzamiento de Marvel’s Wolverine, aproximadamente en el 2027, y en esta ocasión nos daría la oportunidad de controlar a Eddie Brock. Junto a esto, se espera que volvamos a ver a Cletus Kasady en el papel de Carnage.

    ¿En qué trabaja Insomniac Games?

    El reporte de MP1st también señala que Insomniac Games canceló el desarrollo de tres expansiones para Marvel’s Spider-Man 2. Este contenido adicional hubiera estado enfocado en Carnage, Beetle, y uno que se conectaría con la película de animación Spider-Man: Across the Spider-Verse.

    Por último, se ha señalado que Insomniac Games está trabajando para incluir a Miguel O’Hara (Spider-Man 2099) en un futuro proyecto del arácnido, ya sea en Marvel’s Venom o Marvel’s Spider-Man 3. Por su parte, el estudio se ha mantenido en silencio, y más allá de Marvel’s Wolverine, se desconoce en qué más está trabajando el estudio.

    Marvel's Wolverine está en camino

    En lo que respecta a Marvel’s Wolverine, MP1st ha comentado que este título llegaría en el 2026, por lo que a finales de este año podríamos conocer sobre este trabajo. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Marvel’s Venom y los juegos de Marvel a cargo de Insomniac Games. En temas relacionados, Marvel’s Spider-Man recibe multiplayer. De igual forma, Tom Holland se despide del papel de Spider-Man.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando el trabajo que ha hecho Insomniac Games, es muy probable que cualquiera que sea su siguiente proyecto, todos los fans de Marvel y Spider-Man estarán más que contentos. No puedo esperar para ver la aventura que Venom podría protagonizar.

    Vía: MP1st

    Etiquetas: , , , , ,
