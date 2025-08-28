    Le agregan multiplayer a Marvel's Spider-Man

    Retomando ideas descartadas

    En estos momentos no hay muchas noticias en relación a los proyectos desarrollados por Insomniac Games, especialmente si hablamos de la saga Marvel's Spider-Man, de la cual vimos su secuela hace ya casi dos años atrás, y desde ese momento están centrados en el juego de Wolverine. Sin embargo, los fans no se han olvidado de esta marca, y están haciendo lo posible para extender su vida útil, al menos la del primer juego que vimos originalmente en el 2018.

    Un fan logró convertir la edición Remastered en un multijugador, permitiendo que varios usuarios disfruten la campaña de manera conjunta en PC. El proyecto, creado por el modder conocido como hbgda, retoma la idea de un título cooperativo del superhéroe que en su momento fue cancelado por Sony.

    El mod permite que cada jugador controle a su propio Spider-Man para recorrer libremente el mundo abierto de Nueva York. Además, ofrece la posibilidad de unir fuerzas para enfrentarse a los enemigos y villanos principales de la historia, lo que transforma por completo la experiencia originalmente pensada como una aventura para un solo jugador.

    Actualmente, el mod multijugador se encuentra en fase Beta, y su creador continúa trabajando en ajustes para perfeccionar la jugabilidad. Videos y capturas compartidos en redes muestran cómo funciona esta propuesta, la cual ha sorprendido a la comunidad, que la describe como una idea fresca y emocionante.

    No es gratis como en muchos casos

    Aunque el mod ya está disponible, se trata de contenido de paga. No se sabe si los encargados planean liberarlo de forma gratuita en el futuro, pero su proyecto ha despertado gran interés, ya que muchos jugadores lo consideran cercano al concepto de Marvel’s Spider-Man: The Great Web, el multijugador cancelado de Insomniac.

    Nota del autor: No sé si puede ser tan divertido tener tantos personajes en pantalla. Me quedo con la campaña single player.


