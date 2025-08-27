Tom Holland se despide de Spider-Man momentáneamente

Le toca descansar un rato

En estos momentos la nueva película de Marvel, Spider-Man: Brand New Day, está en tendencia gracias a ciertos factores a pesar de que falta casi un año para su estreno en el cine, y es que las grabaciones no han sido del todo secretas, ya que el público es testigo de cómo luce el nuevo traje del personaje y más detalles. Además de eso, está pasando algo curioso con el actor principal, quien está dejando de lado su rol por razones que se comprenden.

La producción de la película atraviesa un cambio inesperado con la salida temporal de Tom Holland del rodaje. De acuerdo con el insider DanielRPK, el actor británico se ha tomado un descanso y su lugar está siendo cubierto por su doble de acción, aunque la filmación no se ha detenido y se mantiene bajo control.

Las especulaciones apuntan a que la ausencia de Holland estaría relacionada con su participación en Avengers: Doomsday, cinta que también se rueda en Reino Unido. Los hermanos Russo habrían solicitado la presencia del actor para grabar escenas específicas, aprovechando que se encuentra en la misma localización y ya caracterizado como Spider-Man.

El actor es pieza clave para el MCU

El insider sugiere que este movimiento tiene lógica si se considera que el regreso de Robert Downey Jr. podría conectar directamente con la trama del trepamuros. De ser así, la coordinación entre ambas producciones permitiría entrelazar las historias de manera más fluida sin frenar el calendario de filmación.

Marvel planea uno de los mayores acontecimientos de su universo cinematográfico y todo indica que Spider-Man tendrá un papel central. Además, las filtraciones señalan que en Brand New Day podría aparecer el traje negro del simbionte, un detalle que aumentaría la expectativa en torno al futuro del personaje dentro de la saga.

Recuerda que la película se estrena el 31 de julio de 2026.

Vía: VD

Nota del autor: Es posible que no veamos nada de la cinta hasta inicios del 2026. Muy probable que lancen un tráiler en el Superbowl.