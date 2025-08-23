    Bella Ramsey quiere ser Spider-Man

    No es un secreto que Bella Ramsey ha dado mucho de qué hablar este año. Tras el estreno de la segunda temporada de The Last of Us, su trabajo ha sido el tema principal de múltiples discusiones. Ahora, parece que su relación con Sony no terminaría en la adaptación de la obra de Naughty Dog, y es que podría interpretar a Spider-Man.

    Como parte de una entrevista con Variety, Ramsey habló sobre algunos de los proyectos en los que le gustaría participar y, para sorpresa de muchos, reveló que Spider-Man está en su mente. Esto fue lo que comentó al respecto cuando le preguntaron sobre una posible participación en el MCU:

    “Podría ser Spider-Man. Aunque Tom Holland lo hizo genial. Así que quizá necesiten crear un nuevo superhéroe para mí”.

    ¿Bella Ramsey será Spider-Man?

    Ahora, por el momento se desconoce si Ramsey comentó esto de forma honesta, o si fue solo un chiste. Previo a esta pregunta, Variety indagó en su relación con Pedro Pascal, y el tema de The Fantastic Four: First Steps fue mencionado, por lo que es probable que Spider-Man fue el primer héroe en su mente.

    Aunque algunos quieren ver a Ramsey como Spider-Man, Tom Holland aún no está listo para dejar este puesto. Spider-Man: Brand New Day ya está en filmación, y es muy probable que lo veamos en Avengers: Doomsday o Secret Wars. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de que el actor británico continúe con este papel muchos años más.

    Sin embargo, esto no debería cerrar la puerta para Ramsey, quien le podría dar vida a otros arácnidos de Marvel. En temas relacionados, HBO apresura el final de la serie de The Last of Us. De igual forma, ya puede jugar The Last of Us Part II en orden cronológico.

