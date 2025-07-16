HBO apresurará el final de la serie de The Last of Us

En estos momentos los fans de Naughty Dog están preocupados por el futuro de la serie de The Last of Us que es producida por HBO, puesto que hace algunas semanas se confirmó la salida de Neil Druckmann en la parte creativa, lo cual puede significar muchos cambios a nivel narrativo. Por su parte, la siguiente temporada es muy esperada y esta puede significar que la historia terminará de forma definitiva, apresurando muchos eventos vitales de por medio.

La compañía podría estar reconfigurando el futuro de esta serie de televisión. La cadena ha confirmado que regresará en 2027, pero también ha revelado que aún se debate internamente si la historia concluirá con una tercera temporada más extensa o si se dividirá en dos entregas finales, como se planeó originalmente.

Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO, confirmó en una entrevista con que el productor Craig Mazin se encuentra actualmente al frente del proyecto, tras la salida de Neil Druckmann. Esta reestructuración creativa, junto con una baja en la audiencia y una oleada de críticas negativas, parece haber influido directamente en el rediseño de la estrategia para cerrar la historia.

La opción de hacer una temporada más larga surge como una alternativa ante el desgaste del proyecto, que atraviesa un momento incierto. Aunque la decisión definitiva aún no está tomada, la empresa respalda las decisiones de Mazin, quien también fue responsable del éxito de Chernobyl, y que ahora carga con la responsabilidad de cerrar la serie de forma satisfactoria.

Mientras los fans esperan más detalles, la cadena asegura que el regreso de personajes como Ellie (Bella Ramsey) y Abby (Kaitlyn Dever) está asegurado para 2027. Sin embargo, con un rumbo aún en discusión y cambios importantes en su equipo creativo, el destino de The Last of Us como serie de largo recorrido queda en el aire. Con esto, es posible que el final se sienta algo apresurado e insatisfactorio.

Vía: VD

Nota del autor: Creo que no hay mucho sentido en apresurar las cosas, pero seguramente habrá desastre. Ya quiero ver los comentarios de fans.