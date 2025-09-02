    David Keighley, pionero de IMAX, ha fallecido

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS02/09/2025 11:27 a. m.

    La industria cinematográfica está de luto. Tras una larga carrera, David Keighley, el primer director de calidad de IMAX y veterano de la plataforma de cine de gran formato durante más de 50 años, falleció a los 77 años. Si este apellido suena familiar, es que también era el padre de Geoff Keighley.

    De acuerdo con The Hollywood Reporter, Keighley falleció el pasado jueves, 28 de agosto del 2025, en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York tras una batalla contra el cáncer neuroendocrino de próstata. Durante su carrera, Keighley ayudó a IMAX a migrar de la exhibición de películas principalmente institucionales a la digitalización de títulos de Hollywood para los cines locales. Esto fue lo que comentó Richard Gelfond, CEO de IMAX, al respecto:

    “David estuvo tan cerca de la encarnación humana de IMAX como nunca antes, incansable en su afán por ofrecer imágenes impresionantes al público de todo el mundo. Estaba increíblemente lleno de energía y orgulloso de su trabajo en la próxima adaptación de La Odisea [de Christopher Nolan], y completó su revisión de los diarios pocos días antes de su muerte, en un broche de oro agridulce pero muy apropiado para una carrera extraordinaria”.

    Por su parte, esto fue lo que comentó Geoff Keighley:

    “El jueves pasado por la noche perdí a mi padre, David Keighley, a los 77 años, a causa del cáncer.

    Fue un padre increíble y un gran apoyo en todo lo que he hecho, y uno de los visionarios fundamentales de IMAX”.

    Un visionario para Hollywood

    Si bien el nombre de David Keighley no es uno que suena constantemente en conversaciones generales, su trabajo fue muy importante para Hollywood en los últimos años. Cineastas como Cristopher Nolan, Ryan Coogler, James Cameron, y muchos más tuvieron la oportunidad de trabajar junto él para llevar sus películas al formato IMAX.

    Sin duda alguna, Hollywood ha perdido un miembro muy importante de la comunidad. En temas relacionados, así le fue a la película de Frankenstein de Guillermo del Toro en reseñas. De igual forma, estos son los villanos de Toy Story 5.

    Que en paz descanse, David Keighley.

    Imagen

    Via: The Hollywood Reporter

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix