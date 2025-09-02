David Keighley, pionero de IMAX, ha fallecido

La industria cinematográfica está de luto. Tras una larga carrera, David Keighley, el primer director de calidad de IMAX y veterano de la plataforma de cine de gran formato durante más de 50 años, falleció a los 77 años. Si este apellido suena familiar, es que también era el padre de Geoff Keighley.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Keighley falleció el pasado jueves, 28 de agosto del 2025, en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York tras una batalla contra el cáncer neuroendocrino de próstata. Durante su carrera, Keighley ayudó a IMAX a migrar de la exhibición de películas principalmente institucionales a la digitalización de títulos de Hollywood para los cines locales. Esto fue lo que comentó Richard Gelfond, CEO de IMAX, al respecto:

“David estuvo tan cerca de la encarnación humana de IMAX como nunca antes, incansable en su afán por ofrecer imágenes impresionantes al público de todo el mundo. Estaba increíblemente lleno de energía y orgulloso de su trabajo en la próxima adaptación de La Odisea [de Christopher Nolan], y completó su revisión de los diarios pocos días antes de su muerte, en un broche de oro agridulce pero muy apropiado para una carrera extraordinaria”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Geoff Keighley:

“El jueves pasado por la noche perdí a mi padre, David Keighley, a los 77 años, a causa del cáncer.



Fue un padre increíble y un gran apoyo en todo lo que he hecho, y uno de los visionarios fundamentales de IMAX”.

Un visionario para Hollywood

Si bien el nombre de David Keighley no es uno que suena constantemente en conversaciones generales, su trabajo fue muy importante para Hollywood en los últimos años. Cineastas como Cristopher Nolan, Ryan Coogler, James Cameron, y muchos más tuvieron la oportunidad de trabajar junto él para llevar sus películas al formato IMAX.

Sin duda alguna, Hollywood ha perdido un miembro muy importante de la comunidad. En temas relacionados, así le fue a la película de Frankenstein de Guillermo del Toro en reseñas. De igual forma, estos son los villanos de Toy Story 5.

Que en paz descanse, David Keighley.

