    Así le fue en calificaciones a Frankenstein de Guillermo del Toro

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/09/2025 1:36 p. m.

    Tras el éxito de su versión de Pinocho, Guillermo del Toro nos ha entregado una nueva adaptación de Frankenstein, la cual llegará a Netflix y a los cines a finales de año. Sin embargo, y como sucede con este tipo de proyectos, esta cinta tuvo un estreno anticipado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y, como era de esperarse, las primeras calificaciones de este largometraje ya están disponibles.

    De acuerdo con Rotten Tomatoes, Frankenstein de Guillermo del Toro debutó con un 83% de recepción por parte de la crítica. Sin embargo, este número disminuyó a 77% en las últimas horas. En general, la opinión especializada ha señalado que la cinta cuenta con grandes actuaciones y espectaculares momentos en su historia. Sin embargo, el ritmo y el guion no fueron del agrado de todos. Esto fue lo que comentó el Guardian al respecto:

    “Del Toro ha escrito y dirigido una nueva versión grandilocuente, pero agradable de la gran novela de Mary Shelley y la ha convertido en un melodrama majestuoso”.

    Por su parte, Variety agregó:

    “Por hermosa que sea, toda la película da la sensación de estar viéndola a través de una mirilla. Curiosamente, las tomas angulares de [Dan] Laustsen hacen que ‘Frankenstein’ parezca más pequeña, cuando el objetivo era, posiblemente, comprimir más imagen en cada fotograma”.

    A la par, The Hollywood Reporter señaló:

    “Una de las mejores obras de Del Toro, esta es una narración a escala épica de una belleza, un sentimiento y un arte poco comunes”.

    ¿Cuándo llegará Frankenstein?

    En general, la recepción ha sido positiva, pero la cinta claramente no está libre de problemas en su ejecución. Sin embargo, queda claro que la visión de Guillermo del todo es lo suficiente única para atraer la atención del público en general. Ahora solo nos queda esperar al estreno de esta cinta, la cual podremos disfrutar en el cine y en nuestras casas.

    Al igual que otras películas de Netflix que desean competir por un Óscar, Frankenstein primero llegará a los cines el 17 de octubre, seguido de un lanzamiento en la plataforma de streaming el 7 de noviembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, es el primer avance del largometraje.

    Imagen

    Vía: Rotten Tomatoes

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix