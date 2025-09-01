Así le fue en calificaciones a Frankenstein de Guillermo del Toro

Tras el éxito de su versión de Pinocho, Guillermo del Toro nos ha entregado una nueva adaptación de Frankenstein, la cual llegará a Netflix y a los cines a finales de año. Sin embargo, y como sucede con este tipo de proyectos, esta cinta tuvo un estreno anticipado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y, como era de esperarse, las primeras calificaciones de este largometraje ya están disponibles.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, Frankenstein de Guillermo del Toro debutó con un 83% de recepción por parte de la crítica. Sin embargo, este número disminuyó a 77% en las últimas horas. En general, la opinión especializada ha señalado que la cinta cuenta con grandes actuaciones y espectaculares momentos en su historia. Sin embargo, el ritmo y el guion no fueron del agrado de todos. Esto fue lo que comentó el Guardian al respecto:

“Del Toro ha escrito y dirigido una nueva versión grandilocuente, pero agradable de la gran novela de Mary Shelley y la ha convertido en un melodrama majestuoso”.

Por su parte, Variety agregó:

“Por hermosa que sea, toda la película da la sensación de estar viéndola a través de una mirilla. Curiosamente, las tomas angulares de [Dan] Laustsen hacen que ‘Frankenstein’ parezca más pequeña, cuando el objetivo era, posiblemente, comprimir más imagen en cada fotograma”.

A la par, The Hollywood Reporter señaló:

“Una de las mejores obras de Del Toro, esta es una narración a escala épica de una belleza, un sentimiento y un arte poco comunes”.

¿Cuándo llegará Frankenstein?

En general, la recepción ha sido positiva, pero la cinta claramente no está libre de problemas en su ejecución. Sin embargo, queda claro que la visión de Guillermo del todo es lo suficiente única para atraer la atención del público en general. Ahora solo nos queda esperar al estreno de esta cinta, la cual podremos disfrutar en el cine y en nuestras casas.

Al igual que otras películas de Netflix que desean competir por un Óscar, Frankenstein primero llegará a los cines el 17 de octubre, seguido de un lanzamiento en la plataforma de streaming el 7 de noviembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, es el primer avance del largometraje.

Vía: Rotten Tomatoes