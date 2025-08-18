Netflix confirma fecha de estreno de Frankenstein en cines

La relación entre Guillermo del Toro y Netflix sigue creciendo. Después de años en desarrollo, a finales del 2025 por fin estará disponible Frankenstein, la nueva película del cineasta mexicano que nos ofrecerá una nueva adaptación del libro de Mary Shelley. Lo mejor de todo, es que se ha confirmado una fecha de lanzamiento para los cines, algo que pocas producciones del gigante de streaming pueden hacer.

De acuerdo con Collider, Frankenstein de Guillermo del Toro llegará a los cines el 17 de octubre de 2025, seguido de un lanzamiento en Netflix el 7 de noviembre. Este es un estreno limitado en pantalla grande, por lo que todos aquellos que quieran ver esta nueva adaptación tienen que estar al tanto para saber en qué cines podrán disfrutar de esta cinta.

Guillermo del Toro busca otro Óscar

A diferencia de otras películas de Netflix, Frankenstein llegará a los cines antes de la plataforma de streaming. Esto se debe, principalmente, a que el trabajo de Guillermo del Toro busca competir por un Óscar en la siguiente ceremonia de la Academia. Recordemos que esta organización solo toma en consideración producciones que tengan un estreno tradicional, ignorando cintas que sean exclusivas de plataformas como Netflix o Apple TV+.

Esta no sería la primera vez que una colaboración entre Guillermo del Toro y Netflix gane premios, ya que en el 2022 vimos una nueva versión de Pinocho a cargo del director originario de Guadalajara. De esta forma, no sería descabellado pensar que el gigante de streaming busca replicar esto con Frankestein, lo cual explicaría por qué han decidido romper con sus reglas.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta cinta. Te recordamos que Frankenstein llegará a los cines el 17 de octubre, seguido de un lanzamiento en Netflix el 7 de noviembre. En temas relacionados, James Gunn revela la saga de Superman. De igual forma, confirman el estreno de Thunderbolts* en Disney+.

Vía: Collider