Confirman estreno de Thunderbolts* de Marvel en Disney+

    Thunderbolts* es una de las películas de Marvel Studio en los últimos años, y es una lástima que la cinta no tuviera el éxito merecido. El largometraje enfocado en cerrar la quinta fase del MCU llegó a los cines en mayo de este año, y si no tuviste la oportunidad de ver esta entrega en la pantalla grande, te dará gusto saber que Thunderbolts* llegará a Disney+ este mes.

    Por medio de sus redes sociales, la casa del ratón ha confirmado que Thunderbolts*, o The New Avengers, llegará a Disney+ el próximo 27 de agosto. De esta forma, los fans tendrán la oportunidad de ver una de las mejores películas del MCU desde el estreno de Avengers: Endgame, y al mismo tiempo conocer a uno de los equipos que jugará un papel importante en Avengers: Doomsday.

    ¿Qué es Thunderbolts*?

    Thunderbolts*, o The New Avengers, reúne a varios personajes menores del MCU, quienes no han aparecido en muchas películas o formarán parte de alguna serie de Disney+, para crear un equipo de anti-héroes que demuestran que tienen el corazón de un héroe. La cinta fue bien recibida por críticos y fans, quienes han alabado la actuación de Florence Pugh, los efectos prácticos y una historia sobre la salud mental.

    Sin embargo, la cinta no tuvo el éxito deseado. Con un presupuesto de $180 millones de dólares, Thunderbolts* solo recaudó $382 millones. Afortunadamente, ahora tiene una nueva oportunidad de billar. Te recordamos que Thunderbolts* llegará a Disney+ el próximo 27 de agosto del 2025. En temas relacionados, Deadpool aparecería en Avengers: Doomsday. De igual forma, este sería el papel de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day,

