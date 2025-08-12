Sueltan pista de la aparición de Deadpool en Avengers 5

El año próximo va a ser importante para el mundo de películas de Marvel, dado que volverá la franquicia de Avengers con un elenco totalmente renovado, además de tener regresos importantes donde destaca Robert Downey Jr., quien ahora va a interpretar a Dr. Doom. Por otro lado, los fans se preguntan qué cantidad de héroes veremos en la pantalla, y desde este momento piden a alguien que se ha convertido en uno de los favoritos por su gran carisma, pero que por cuestiones de licencia quizá no sea mencionado.

Ryan Reynolds desató una ola de especulaciones entre los fanáticos al publicar en redes sociales una imagen del logo de los Avengers, modificado con pintura roja en forma de “A”, un detalle muy propio de su personaje. Sin añadir texto o contexto, el actor dejó abierta la interpretación, alimentando la idea de que el irreverente antihéroe podría aparecer en Doomsday o incluso en Secret Wars.

Aunque en el pasado Reynolds había declarado que unir a Deadpool con los Vengadores o los X-Men sería “el final” del personaje, las circunstancias actuales parecen apuntar en otra dirección. El éxito de Deadpool & Wolverine, que superó los $1.300 millones de dólares en taquilla y consolidó su vínculo con el MCU, ha abierto la puerta a que el mercenario bocazas juegue un papel importante en las futuras historias del multiverso.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que existen conversaciones con Reynolds para integrarlo en los próximos eventos cinematográficos. Elementos narrativos como la TVA, presentada en Deadpool & Wolverine, tendrían relevancia directa en Doomsday, mientras que el regreso de figuras icónicas como Patrick Stewart, Ian McKellen y Kelsey Grammer sugiere un ambicioso cruce entre distintas eras del cine de superhéroes.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre el alcance de su participación. Podría tratarse de un simple cameo cargado de humor o de un rol clave que conecte el legado mutante con las próximas alineaciones del MCU. Mientras tanto, la imagen compartida por Reynolds sigue encendiendo las teorías y manteniendo a los fans atentos a cualquier nueva pista.

Recuerda que la primera cinta llega en 2026.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Sería muy divertido ver esta colaboración de personajes. Aunque queda esperar a una colaboración más concreta.