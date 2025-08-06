    Se rompe regla importante de Marvel con Spider-Man: Brand New Day

    El fin de semana pasado el tema de conversación de la cultura pop fue sin duda Spider-Man: Brand New Day, nueva película de la saga que está conmocionando por el nuevo diseño del traje ya revelado por el propio Tom Holland, así como una sinopsis que de momento es ambigua. Y si bien ya salió mucha información al respecto, parece que aún hay cosas por contar a pesar de tener pocos días de rodaje.

    La próxima entrega cinematográfica del héroe arácnido ha roto uno de los códigos más estrictos de Marvel: mantener los rodajes en total secreto. Contra todo pronóstico, Sony ha permitido que el público se acerque libremente al set durante la filmación, generando una oleada de videos y fotos en redes sociales que muestran escenas de acción reales, explosiones y al trepamuros balanceándose sin efectos.

    Tradicionalmente, Marvel protege sus producciones con fuertes medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de filtración. Sin embargo, en esta ocasión han decidido abrir las puertas, literalmente, al público, en lo que parece ser una nueva estrategia de promoción. Al permitir que los espectadores presencien las grabaciones, la producción convierte a los curiosos en testigos directos del espectáculo, creando una conexión antes del estreno.

    Según se ha visto, el personaje interactúa con el entorno de forma práctica y sin CGI, dando a los fans una experiencia inmersiva como pocas veces se ha visto en una superproducción. Esta táctica ha sido descrita por algunos expertos como una jugada maestra que podría garantizarle el éxito en taquilla y, según se comenta, hasta superar el impacto que se espera de Avengers: Doomsday.

    Dirigida por Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day tiene su estreno previsto para julio de 2026. Con esta innovadora forma de promoción y el entusiasmo palpable en redes sociales, todo apunta a que la película no solo marcará una nueva etapa, sino también un posible cambio en la forma en que Marvel presenta sus proyectos al mundo. Al menos que sea la excepción a la regla.

    Nota del autor: Se viene una buena cantidad de noticias de la película. Y posiblemente veamos su primer avance en el Super Bowl o el Cinemacon.

