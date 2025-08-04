Los anuncios más importantes de EVO 2025

El fin de semana se llevó a cabo EVO 2025. Además de ver un sin fin de competencias protagonizadas por los mejores jugadores del mundo, las compañías aprovecharon este evento para compartir nueva información sobre algunos de los juegos de peleas en desarrollo actualmente, como Marvel Tōkon: Fighting Souls, Invincible VS, y mucho DLC.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Comenzando con uno de los juegos más esperados del momento, Arc System Works ha revelado las fechas de su beta cerrada para Marvel Tōkon: Fighting Souls. Esta prueba se llevará a cabo en PS5 del 5 al 7 de septiembre e incluirá al Capitán América, Iron Man, Ms. Marvel, Star Lord, Storm y Doctor Doom. Todos los interesados pueden registrarse aquí.

Virtua Fighter

SEGA lanzó un breve tráiler que muestra a los luchadores de la serie, Akira y Sarah Bryant, peleando frente a un escenario de entrenamiento. Junto a esto, se confirmó que tendremos más información sobre esta entrega en el Tokyo Game Show de este año.

DLC para Tekken 8

Bandai Namco nos sorprendió al revelar que el siguiente personaje DLC para Tekken 8 es Miary Zo, una luchadora de Madagascar, la cual estará disponible en la temporada de invierno, tras la llegada de Armor King en octubre. La peleadora también tendrá su propio nivel.

Cyberpunk: Edgerunners en Guilty Gear -Strive-

El Pase de Temporada 4 de Guilty Gear -Strive- incluye a Lucy, del anime de Cyberpunk: Edgerunners. La protagonista estará disponible a partir del 21 de agosto, mientras que se espera que la segunda temporada de la serie llegue hasta finales del próximo año o principios de 2027. El productor Ken Miyauchi desmintió los rumores recientes sobre la cancelación de un nuevo juego de Guilty Gear y sugirió que Strive aún tiene mucho camino por delante, incluyendo la nueva actualización 2.0 que llegará a finales de este mes.

Ken en Fatal Fury: City of Wolves

Ken ya está disponible en Fatal Fury: City of Wolves, y Chun-Li se unirá al juego en el invierno. Es la continuación de un intercambio de personajes que comenzó con la llegada de Terry Bogard y Mai Shiranui a Street Fighter 6 el año pasado.

Omni-Man llega a Invencible VS

Invincible VS reveló que Omni-Man será uno de los personajes jugables en la próxima adaptación del juego de lucha. Junto a esto, se reafirmó que esta entrega estará disponible a 60fps, y el juego completo llegará en algún punto del 2026.

C. Viper llegará a Street Fighter 6

Capcom ha confirmado que C. Viper, quien debutó en Street Fighter IV, se unirá a Street Fighter 6 como parte del tercer año de DLC del juego. Street Fighter 6 recibirá a Sagat el 5 de agosto, a Alex a principios de 2026 y a Ingrid a finales de la primavera del próximo año. Mientras tanto, los nuevos trajes de baño han llegado justo a tiempo para las olas de calor de finales de verano.

Estos fueron los anuncios más importantes durante EVO 2025, pero esto no quiere decir que estas compañías se mantendrán en silencio durante los próximos meses. Estudios como SEGA, Capcom y Arc System Works, seguirán compartiendo información adicional sobre sus juegos en cualquier evento en el que tengan un poco de espacio.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con títulos como Marvel Tōkon: Fighting Souls, el cual tiene más que emocionada a la comunidad. En temas relacionados, este es el actor de Dhalsim en la película de Street Fighter. De igual forma, estos son los nuevos detalles del arcade stick de PS5.

Nota del Autor:

No puedo esperar para jugar Marvel Tōkon: Fighting Souls. Soy malo para los juegos de pelea, pero este es un proyecto que voy a disfrutar bastante, incluso podría comprarme un stick para adentrarme por completo en esta experiencia, algo que seguramente mucho harán en un futuro.

Vía: EVO