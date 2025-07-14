    Encuentran al actor de Dhalsim para la película de Street Fighter

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/07/2025 6:00 p. m.

    En caso de que haya pasado desapercibido, en estos momentos se está llevando a cabo la producción de una nueva película de Street Fighter, misma que intentará adaptar la serie de videojuegos a los tiempos que corren, idea que está entusiasmado a muchos seguidores. Con esto en mente, ya están saliendo a la luz varios nombres de actores que serán parte de este producto, y justo hace tiempo salieron novedades respecto a este nuevo elenco.

    El reboot cinematográfico sumó a un nuevo integrante al reparto. Vidyut Jammwal, conocido por sus trabajos en el cine de acción de la India, fue confirmado como el actor que dará vida a Dhalsim, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia

    Dhalsim debutó en Street Fighter II en 1991 y se consolidó como un personaje distintivo por sus ataques con fuego y la capacidad de extender sus extremidades. Aunque pacifista por convicción, en la historia del juego decide participar en un torneo de lucha para conseguir fondos con los que ayudar a su aldea. La nueva versión buscó mantener la esencia del personaje, ahora con una interpretación más física y cercana a sus raíces.

    Jammwal, protagonista de franquicias como Commando y Khuda Haafiz, también produjo y estelarizó Crakk en 2024. A pesar de que su trayectoria se concentró en el cine indio, el actor cuenta con más de 22 millones de seguidores en redes sociales y fue considerado una apuesta atractiva para ampliar la diversidad del elenco de la producción hollywoodense.

    Esta no fue la primera vez que Dhalsim apareció en live action. En la cinta de 1994, Street Fighter, fue interpretado por Roshan Seth, aunque con una historia distinta, ya que se le presentó como un científico forzado a colaborar con el villano M. Bison. En la fallida entrega de 2009, La Leyenda de Chun-Li, el personaje no estuvo presente. La nueva producción también confirmó previamente a Cody Rhodes como Guile, Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, y Jason Momoa como Blanka, entre otros.

    Recuerda que se espera su estreno para el 20 de marzo de 2026.

    Vía: CBR

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: No sé que tan bien vaya estar la cinta, pero ahí estaremos para aplaudir en caso de que sea buena o burlarnos si llega a ser un fracaso de adaptación.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media