En estos momentos, Legendary está trabajando en una nueva película de Street Fighter. Aunque la compañía aún no está lista para dar detalles específicos sobre esta producción, un nuevo reporte ha revelado a las estrellas de Hollywood que ya estarían en pláticas para participar en esta cinta, y aquí encontramos el nombre de Jason Momoa.

De acuerdo con Deadline, Andrew Koji, Jason Momoa, Noah Centineo y Roman Reigns están en pláticas para protagonizar la película de Street Fighter. Lamentablemente, por el momento se desconoce qué papeles tomaron, aunque una simple mirada a sus perfiles podría indicar que podrían interpretar a Ryu, Ken, Guile y Zangief.

En febrero, Kitao Sakurai de Bad Trip se incorporó como director, heredando el proyecto de Danny y Michael Philippou de Talk To Me, quienes se unieron en abril de 2023. La adaptación cinematográfica se está codesarrollando y coproduciendo junto a Capcom. Aún no se ha revelado quién está a cargo del guion ni quién producirá específicamente la película.

Aunque aún hay varias dudas, la película de Street Fighter está avanzando poco a poco, y considerando que este proyecto ha estado en pie desde el 2023, es probable que este mismo año por fin tengamos información más concreta sobre esta entrega. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de la Capcom Fighting Collection 2. De igual forma, esto van a costar los Amiibo de Street Fighter 6.

Vía: Deadline