Battlefield 6 no tendrá skins irreales o alocadas

Desarrolladores de Battlefield 6 han comenzado a dar señales sobre la dirección estética del juego, y todo indica que mantendrán un tono serio y realista. En una reciente declaración publicada por la cuenta especializada CharlieIntel, un integrante del equipo afirmó: “Somos un shooter militar en los tiempos modernos”, lo que sugiere que no habrá aspectos caricaturescos ni colaboraciones llamativas.

El comentario se produce en medio de la creciente crítica hacia Call of Duty, cuyos jugadores han manifestado descontento por la excesiva presencia de crossovers y cosméticos fantasiosos que, según muchos, afectan la experiencia inmersiva. La comunidad de la saga de EA parece valorar un enfoque más sobrio, y los desarrolladores están dispuestos a responder a esas expectativas.

Hasta ahora, los aspectos mostrados de Battlefield 6 han sido discretos, con una paleta de colores contenida y sin señales de contenido extravagante como monstruos gigantes o celebridades virtuales. Todo apunta a que EA busca regresar a las raíces de la franquicia con una ambientación moderna y un multijugador con tono bélico auténtico.

Aunque no se descarta que el juego reciba elementos cosméticos más llamativos en el futuro, las primeras impresiones indican que el juego apostará por una identidad más coherente con su naturaleza táctica. La decisión podría ser clave para atraer a los jugadores desencantados con las tendencias actuales del género.

Se lanza el 10 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: IG

Nota del autor: Definitivamente tendrán un toque más serio que en entregas anteriores. Aunque si cumple con la jugabilidad, probablemente no le molestará a los fans.



