    ¿Battlefield 6 llegará a Nintendo Switch 2?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/08/2025 12:33 p. m.
    BAtol

    Esta semana ha sido de muchas noticias en torno a Battlefield 6, nuevo proyecto de EA que busca redimir a al franquicia, después del fracaso que supuso 2042, y ahora están poniendo todo de su parte por recuperar a la comunidad de jugadores que se fueron de lleno a Call of Duty. Con esto en mente, se lanzará para todas las consolas de actualidad y aprovechar el potencial al máximo, aunque claro, hay excepciones a la regla.

    Pese a que Electronic Arts ha mostrado mayor interés en apoyar a Nintendo con el lanzamiento de Switch 2, no todos sus títulos estarán disponibles en la plataforma desde el inicio. Mientras que juegos como Split Fiction, EA Sports FC 26 y Madden NFL 26 sí formarón parte del catálogo inicial, ya se ha confirmado que el nuevo shooter no será uno de ellos.

    La compañía declaró que, por ahora, Battlefield 6 no está previsto para el nuevo hardware de Nintendo. La noticia no sorprende del todo, pues hasta el momento no se habían dado señales claras de su llegada a la consola. No obstante, esta ausencia podría decepcionar a los fans que esperaban ver más juegos de acción realista en la plataforma.

    Esto no cierra la puerta por completo a una posible adaptación futura, pero al menos en el corto plazo, la franquicia continuará sin presencia en consolas de Nintendo, como ha sido el caso en anteriores generaciones. La apuesta de EA con Switch 2 parece estar enfocada en títulos deportivos y experiencias más accesibles para un público general.

    Mientras tanto, los ojos ahora se dirigen a Activision, ya que se espera que Call of Duty sí debute pronto en Switch 2. Reportes recientes apuntan a que la franquicia podría ser parte del catálogo de una etapa temprana del ciclo de vida de la consola.

    Recuerda que Battlefield 6 llega el 10 de octubre.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Creo que va a ser el mismo caso en Switch 2, primero salen en consolas más potentes y meses después llega a Nintendo.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media