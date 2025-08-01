¿Battlefield 6 llegará a Nintendo Switch 2?

Esta semana ha sido de muchas noticias en torno a Battlefield 6, nuevo proyecto de EA que busca redimir a al franquicia, después del fracaso que supuso 2042, y ahora están poniendo todo de su parte por recuperar a la comunidad de jugadores que se fueron de lleno a Call of Duty. Con esto en mente, se lanzará para todas las consolas de actualidad y aprovechar el potencial al máximo, aunque claro, hay excepciones a la regla.

Pese a que Electronic Arts ha mostrado mayor interés en apoyar a Nintendo con el lanzamiento de Switch 2, no todos sus títulos estarán disponibles en la plataforma desde el inicio. Mientras que juegos como Split Fiction, EA Sports FC 26 y Madden NFL 26 sí formarón parte del catálogo inicial, ya se ha confirmado que el nuevo shooter no será uno de ellos.

La compañía declaró que, por ahora, Battlefield 6 no está previsto para el nuevo hardware de Nintendo. La noticia no sorprende del todo, pues hasta el momento no se habían dado señales claras de su llegada a la consola. No obstante, esta ausencia podría decepcionar a los fans que esperaban ver más juegos de acción realista en la plataforma.

Esto no cierra la puerta por completo a una posible adaptación futura, pero al menos en el corto plazo, la franquicia continuará sin presencia en consolas de Nintendo, como ha sido el caso en anteriores generaciones. La apuesta de EA con Switch 2 parece estar enfocada en títulos deportivos y experiencias más accesibles para un público general.

Mientras tanto, los ojos ahora se dirigen a Activision, ya que se espera que Call of Duty sí debute pronto en Switch 2. Reportes recientes apuntan a que la franquicia podría ser parte del catálogo de una etapa temprana del ciclo de vida de la consola.

Recuerda que Battlefield 6 llega el 10 de octubre.

Vía: GN

Nota del autor: Creo que va a ser el mismo caso en Switch 2, primero salen en consolas más potentes y meses después llega a Nintendo.