    Nuevo tráiler y día de lanzamiento de Battlefield 6

    Por 0 COMENTARIOS31/07/2025 1:52 p. m.

    Esta semana es importante para Electronic Arts, dado que está saliendo mucha información de su siguiente juego estrella, Battlefield 6, título que viene a redimir el nombre de la franquicia después del desastre que supuso la entrega pasada. Todo empezó con el primer avance hace algunos días atrás, y ahora la cosa mejora con otro video y sobre todo, la confirmación de cuándo lo podrán jugar los fans.

    Se ha confirmado que el juego se lanzará oficialmente el 10 de octubre de 2025, poniendo fin a semanas de rumores y filtraciones sobre su fecha de estreno. El anuncio se realizó durante una presentación especial en el canal oficial de YouTube, donde también se revelaron detalles sobre el entorno moderno del juego y sus modos multijugador.

    Antes del lanzamiento, los jugadores podrán probar el título en dos periodos de beta abierta, programados del 9 al 10 de agosto y del 14 al 17 de agosto. Además, habrá un acceso anticipado del 7 al 8 de agosto, disponible para quienes sigan a ciertos creadores de contenido tras la transmisión oficial de hoy.

    El tráiler de revelación ha generado comentarios mayormente positivos, destacando por su apartado visual y ambientación contemporánea. Aunque los fans esperan más detalles sobre el multijugador, el primer vistazo ha elevado las expectativas para este nuevo capítulo de la saga.

    Aquí el video del multiplayer:

    La fecha elegida coloca a Battlefield 6 en plena temporada alta de lanzamientos, donde competirá con títulos como ARC Raiders  y un posible nuevo Call of Duty. Aun así, la franquicia busca posicionarse con fuerza gracias a su enfoque en la guerra moderna y su ambicioso despliegue técnico. Llegará para PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: SR

    Imagen

    Nota del autor: Este es un buen año para la franquicia, al menos que Call of Duty sea superior. Ya lo veremos más adelante.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
