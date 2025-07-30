Se filtran los mapas multijugador de Battlefield 6

Esta semana es importante para EA, dado que están compartiendo muchos datos sobre Battlefield 6, el nuevo intento por redimir a la franquicia shooter que no lo ha hecho muy bien en los últimos años, y que al menos por ahora se le está dando el beneficio de la duda. Y si bien, la campaña de un solo jugador parece prometedora, lo realmente importante es el multijugador, el cual supuestamente se revelaría el jueves 31 de julio, pero puede que las cosas se hayan adelantado ligeramente.

A tan solo unas horas del esperado anuncio, una filtración ha revelado la lista completa de mapas del juego, incluyendo escenarios inéditos, clásicos remasterizados y misiones de la campaña. La información proviene del grupo de Telegram 1BF, conocido por adelantar con precisión detalles del juego en ocasiones anteriores.

De acuerdo con la filtración, el nuevo título de Electronic Arts contará con 15 mapas multijugador: 11 completamente nuevos y 4 versiones remasterizadas de entregas anteriores. Además, se incluyen nueve misiones de campaña ambientadas en distintas regiones como El Cairo, Brooklyn, California, Gibraltar y Tayikistán, con modos que van desde partidas tradicionales hasta battle royale y desafíos tipo gauntlet .

Entre los mapas clásicos que regresan destacan Operation Firestorm de Battlefield 3, Propaganda de Battlefield 4, Talah Market y Downtown de Battlefield: Hardline, lo que apunta a un intento por reconectar con los elementos más queridos por la comunidad tras las críticas que recibió Battlefield 2042.

La filtración se produce justo antes de la presentación oficial del juego, en la que se espera que EA revele todos los detalles sobre jugabilidad, contenido adicional y posibles fechas para la beta abierta. El interés por Battlefield 6 es alto, impulsado por su tráiler de revelación que ya ha superado en interacciones a rivales, donde está el shooter de Activision más popular.

Vía: VD

Nota del autor: De hecho daba igual adelantarlo, ya que mañana toda la atención se irá al directo de afiliados de Nintendo.