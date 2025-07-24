    Llega el primer tráiler de Battlefield 6

    24/07/2025 10:26 a. m.

    Es un hecho que EA no ha podido dar en el clavo con la saga Battlefield en los últimos años, y eso se reflejó con el juego más reciente, el cual perdió una gran cantidad de usuarios en su día, además de haber sido reembolsado por quienes no quedaron satisfechos con el resultado. Con esto en mente, ya tienen un nuevo camino fijo para recuperar la credibilidad de los jugadores, y eso comienza hoy mismo, ya que se lanzó la presentación de la entrega número seis.

    Se ha soltado el primer tráiler del juego centrado en su campaña para un jugador. El avance muestra a un presidente advirtiendo sobre un ataque a gran escala por parte del grupo mercenario Pax Armata, financiado por antiguas potencias de la OTAN, mientras escenas de caos urbano se desarrollan en lo que parece ser una devastada ciudad de Los Ángeles.

    Aunque el juego aún no tiene fecha de lanzamiento, EA confirmó que el multijugador será presentado el próximo 31 de julio. El video inicial ya deja ver la magnitud del conflicto, con combates entre tanques, aviones de guerra, y tiroteos tanto en rascacielos como en túneles subterráneos.

    Aquí el video:

    El nuevo título marca una reestructuración interna en torno a “Battlefield Studios”, una coalición que incluye a DICE, Motive, Criterion y Ripple Effect, encargados de revivir la franquicia tras los tropiezos de Battlefield 2042. El proyecto fue anunciado en febrero como un intento de retomar el liderazgo del género bélico en primera persona.

    EA también lanzó el programa Labs, que permitió a más de 1.3 millones de jugadores participar en sesiones cerradas de prueba. Pese a los acuerdos de confidencialidad, no tardaron en aparecer filtraciones, generando mayor expectativa por el regreso de una de las sagas más icónicas del género shooter. Habrá que esperar un poco más para conocer la fecha.

    Vía: TG

    Nota del autor: Con esto es posible que la franquicia tenga su respectiva redención y que ahora sí vuelva a generar millones de dólares.

