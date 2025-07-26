Se filtra cuánto le estaría costando a Xbox el juego de Blade

Una filtración proveniente de un informe del gobierno francés ha revelado que Marvel’s Blade, el próximo videojuego de Xbox desarrollado por Arkane Studios, cuenta con un presupuesto superior a los 94 millones de euros, es decir, más de 109 millones de dólares. La información fue difundida en redes sociales y forma parte de un documento que detalla créditos fiscales para varios estudios con sede en Francia.

Aunque el informe no ofrece detalles sobre el avance del juego o su contenido, permite dimensionar la inversión de Xbox en este ambicioso proyecto. El presupuesto posiciona al juego como uno de los títulos más costosos de Arkane, reflejando el aumento de costos en la producción de videojuegos AAA y el respaldo del gobierno francés a la industria mediante incentivos fiscales.

El juego fue anunciado en 2023, pero desde entonces los detalles han sido escasos. Blade, personaje que ganó popularidad con las películas de Wesley Snipes, regresa como protagonista en un título que promete ser el más destacado del héroe hasta la fecha. Hasta ahora, ha tenido apariciones secundarias en juegos como Midnight Suns y Ultimate Alliance 3.

Actualmente sigue en desarrollo, pese a la reciente cancelación de varios proyectos por parte de Xbox. Aunque no tiene fecha oficial de estreno, se rumorea que podría lanzarse en noviembre de 2027. También se desconoce si será exclusivo o llegará a otras plataformas como PS5 o Switch 2. Aunque como es de Bethesda, lo más probable es que sí.

Se espera ver un nuevo adelanto del juego en el evento de verano de Microsoft el próximo año.

Vía: CB

Nota del autor: Los juegos de Marvel de momento se encuentran en un escenario extraño, ya que no hemos sabido más de Wolverine.