Primer vistazo a Blade en Marvel Rivals con un arte

El juego que está causando sensación si hablamos de multiplayer online es Marvel Rivals, hero shooter en tercera persona donde los jugadores compiten en equipos con los diferentes personajes de esta franquicia, no importa sin héroes o villanos con poderes sencillos o más complejos. Y mientras las temporadas siguen su curso, más caras conocidas del mundo del cómic se van sumando, como Los 4 Fantásticos y hasta avatares que les falta emerger.

Han revelado un primer vistazo oficial del icónico cazador de vampiros llamado Blade. La presentación llega poco antes del inicio de la Temporada 1 del juego, titulada Eternal Night Falls, cuyo eje narrativo se centrará en la figura del villano Drácula. Aunque aún no se ha lanzado un tráiler protagonizado por este, una obra de arte reciente lo muestra enfrentándose al infame conde vampírico en lo que parece ser el inicio de una épica batalla en Nueva York.

La imagen, compartida por el informante Miller Ross, muestra a Blade en pleno enfrentamiento con Drácula, mientras el monstruo asgardiano Ratatoskr yace derrotado a los pies del mismo. Este avance, que formará parte de una galería dentro de la Temporada 1, confirma las especulaciones que durante semanas rondaron sobre la aparición de Blade como un personaje jugable en el título desarrollado por NetEase Games. Sin embargo, aún no hay una fecha exacta para su inclusión.

In the lead up to #MarvelRivals #EternalNightFalls, Dracula subdues the two greatest threats to his Empire of Eternal Night—Blade and Ratatoskr. But the #FantasticFour won't let New York fall to the undead without a fight, and they prove to be formidable foes in Blade's absence. pic.twitter.com/eIceN8rX97

— Miller Ross (@mmmmmmmmiller) January 8, 2025