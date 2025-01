Los 4 Fantásticos llegarán pronto a Marvel Rivals

El juego que ha causado sensación en los hero shooter es los últimos meses es Marvel Rivals, en donde en una perspectiva de tercera persona podemos utilizar a los personajes más relevantes de la marca de cómics para que se disputen el título del mejor equipo armado. Y como todo título del estilo, tiene que mantenerse con actualizaciones y nuevos contendientes, confirmando que uno de los conjuntos más conocidos del mundo de los super héroes está a nada de llegar.

Se ha confirmado la incorporación de los Cuatro Fantásticos a su elenco. En una imagen de primer vistazo revelada por NetEase, se muestra a Mister Fantastic, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole, acompañados por el robot HERBIE, todos montados en el icónico Fantasticar. Al fondo, se puede apreciar el Edificio Baxter, hogar del equipo y que posiblemente veamos en el MCU.

También anunció que el tráiler oficial será presentado el 6 de enero a las 8:00 a.m. PT y 10: a.m. de México. Los fanáticos ya están especulando sobre la posibilidad de jugar como HERBIE junto a los cuatro miembros principales del equipo, un detalle que será revelado próximamente.

Get ready to welcome Marvel’s First family in Marvel Rivals. Trailer on January 6th at 8:00 AM PST / 16:00 UTC. Be there. #MarvelRivals #FantasticFour #NewYorkCity pic.twitter.com/4Cjh9mXSi3

— Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 2, 2025