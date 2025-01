Demon Slayer tendrá nueva obra de teatro oficial

Para quien no lo sepa aún, cuando un producto anime/manga se vuelve popular en el mundo y su natal Japón, se suelen sacar muchos productos derivados del principal, ya sea figuras, videojuegos, productos varios y hasta películas, pero sin duda lo que más roza lo extravagante son las obras de teatro. Esto no es ajeno con la saga de Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba, la cual ya ha tenido algunas puestas en escena gracias a la fama que ha generado a nivel global.

La franquicia regresará a los escenarios teatrales con una adaptación basada en el popular ‘Arco de la Aldea del Herrero’. La nueva puesta en escena se estrenará en Japón durante la primavera de 2025, prometiendo emocionar tanto a fanáticos del anime como del manga. Además de tomarse ciertas libertades en cuanto a la historia, aunque claramente no se toma como el canon oficial.

La obra, titulada Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Stage, contará con un elenco y equipo renovados. Shogo Sakamoto dará vida a Tanjiro Kamado, mientras que Tsuneyasu Motoyoshi, quien trabajó en producciones anteriores, regresará para dirigir esta adaptación. Los recintos de Tokio y Hyogo serán los primeros en recibir esta esperada producción en abril de 2025, por lo que las entradas se acabarán pronto.

Aunque la obra estará inicialmente limitada a su país de origen, los fanáticos internacionales mantienen la esperanza de que cruce fronteras. Cabe recordar que el musical de Attack on Titan logró llegar a teatros de Nueva York, lo que abre la posibilidad de una proyección global para esta adaptación de Demon Slayer.

El ‘Arco de la Aldea del Herrero’ es uno de los más aclamados de la serie, con momentos clave en la historia de Tanjiro y sus compañeros. Esta obra teatral promete capturar la esencia del anime y trasladarla a un espectáculo en vivo que no solo celebrará la narrativa, sino también el arte visual y las coreografías de combate que han hecho de la franquicia un fenómeno global.

Recuerda que el anime está disponible en streaming.

Vía: IGN